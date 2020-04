Régimes de perte de poids: ce que les nutritionnistes recommandent de manger pour brûler les graisses et perdre du poids sans effort en restant à la maison

Au départ une routine pour perdre du poids et brûler des graisses, la première question qui se pose est de savoir quoi manger et ne pas manger? Beaucoup croient que perdre du poids est synonyme de se punir de nombreuses heures sur le tapis roulant ou le vélo d’exercice et ne vivent que des dîners et des repas à base de laitue, de tomate et de rien d’autre. Attention, perdre du poids n’est pas synonyme de faim et de ne pas pouvoir profiter des aliments que l’on aime. Au début, cela peut être une tâche difficile (Dans cette information, nous vous avons montré les trois clés pour perdre de la graisse efficacement)Mais alors vous découvrirez que vous mangez des aliments savoureux et différents qui sont également sains.

La première chose à laquelle vous devez être très clair, c’est que vous devez mettre fin à la boulangerie industrielle et aliments transformés (Dans ces nouvelles, nous parlions du seul produit que vous devriez bannir de votre alimentation pour perdre cinq kilos de poids en un mois).

L’important est de savoir quoi manger et combien. Pour lui, ici, nous vous montrons comment vous devez le saluer et quels aliments vous devez prendre. Comme expliqué par “le coin des athlètes” de son compte Instagram officiel “si vous ne mangez pas bien au dîner, vous aurez faim et vous ne vous reposerez pas bien, et le repos est essentiel, alors réfléchissez bien avant de vous coucher faim” . “Il y a des gens qui ne mangent qu’un biscuit ou une barre protéinée pour perdre du gras et c’est le moins qu’ils obtiennent”expliquent-ils. Ce qu’ils recommandent est d’ajouter des sources de protéines car pendant le sommeil (ici, nous vous avons montré la clé pour perdre du poids en dormant)Environ 8 heures, le corps se repose et le tissu musculaire se rétablit après l’entraînement. Par conséquent, il est recommandé de manger du poulet, du poisson, du thon, de la longe de porc, des œufs, du fromage ricotta, du boeuf et du houmous.

Aussi y compris les légumes est très important comme la laitue, le concombre, les tomates, l’oignon, l’aubergine, le brocoli, la courgette, le chou-fleur, la carotte, les épinards, les asperges (Ici, vous pouvez découvrir six aliments qui ne rassasient et n’engraissent rien: très nutritifs et parfaits pour perdre du poids)

“Choisissez une source de glucides: si vous préférez manger vos glucides dans la journée, choisissez au moins une source de graisses saines pour le dîner. “Pour cela, il recommande de consommer du pain brun, de la farine d’avoine, de la pomme de terre / patate douce, des céréales, du riz brun et du quinoa.

Le c est aussi importantMangez des graisses saines. Consommez de l’avocat, du jaune d’oeuf, de l’huile d’olive, des graines et des noix.

Comme ils l’expliquent du “coin des athlètes”, c’est que “Laisser un temps raisonnable pour digérer avant le coucher, qui peut aller d’une heure et demie à deux heures , le sommeil est au repos et la digestion est un processus qui coûte de l’énergie et des efforts à notre corps, mangeant très près de l’heure du coucher peut gêner notre repos , il est là quand vous dormez vos heures pleines et que vous vous réveillez avec la même fatigue … “.

Il est également important de faire attention au petit-déjeuner. Dans ces informations, nous vous indiquons ce que vous devez manger au petit déjeuner pour perdre du poids sans effort et d’une manière saine et durable.

