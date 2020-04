Régimes de perte de poids: l’astuce ultime que la plupart des nutritionnistes recommandent de perdre du poids et de se mettre en forme avec le jeûne intermittent

Dans cette situation exceptionnelle due à l’enfermement que l’Espagne et le reste du monde subissent à cause du coronavirus, le moment est peut-être venu de profiter du temps chez soi pour faire le point sur les excès. La vitesse à laquelle le monde bouge et le stress de la routine quotidienne nous amènent à négliger notre alimentation (faute de temps pour cuisiner) et à ne pas faire l’exercice physique que nous devons (Dans cette information, nous parlions de l’exercice définitif pour perdre du poids sans effort). Manger sainement n’est pas synonyme de ne manger que des salades et la fameuse “famine” (Ici, nous vous avons montré des aliments qui vous satisferont et nous éviterons l’anxiété de manger au régime pour perdre de la graisse).

Une méthode pour perdre du poids en suivant une routine facile qui combine l’exercice avec un régime qui vous aidera à perdre du poids c’est un jeûne intermittent. À partir de la page Mundo en forma, expliquez les avantages de cette pratique:

Il est utile pour la perte de graisse.

Diminue l’inflammation.

Diminue le stress oxydatif

Augmentez la sensibilité à l’insuline.

Il améliore la fonction cellulaire et hormonale.

Il améliore la santé de notre cerveau.

Il peut être bénéfique pour la santé cardiovasculaire.

Cela peut augmenter l’espérance de vie.

Mais La grande question est de savoir comment jeûner par intermittence? Dans cette information Nous parlions d’une routine appelée 16/8. L’objectif est de passer 16 heures sans manger, à partir du moment où vous vous endormez jusqu’au moment du premier repas, qui sera à midi. Après cette période, les «calories nécessaires entreront dans une fenêtre d’alimentation de 8 heures» (de 12h00 à 20h00).

La routine à suivre il est bien divisé en cinq étapes qui peuvent être développées n’importe quel jour de la semaine:

Avant 12h00 Il est recommandé de faire une séance d’entraînement ou de boire du café ou des infusions d’eau.

À 12h00 il est temps de manger le premier aliment, un régime à base de glucides, de protéines et de graisses.

Ensuite, après 12h00, il est préférable de continuer votre routine habituelle, que ce soit au travail ou en faisant un entraînement (il est recommandé de prendre des infusions de café ou d’eau ou une “collation” après l’entraînement).

À 20h00 il est temps de prendre le deuxième repas de la journée et vous devez avoir des glucides, des protéines et des graisses.

Finalement, il est temps de se reposer et de ne pas se coucher tardPour avoir la force de continuer cette routine le lendemain (Dans cet article, nous expliquons comment perdre du poids et dire au revoir aux graisses pendant que vous dormez).

Avec ces astuces vous pouvez réussir le jeûne intermittent et pratiquer de plus en plus à la mode d’une manière sûre et saine.

.