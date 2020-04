Régimes de perte de poids: le menu définitif avec lequel vous pouvez perdre du poids sans effort et sans faim

Au cours des dernières années, il y a eu plusieurs «modes» liées à la nourriture. Mais sans aucun doute le plus sain de tous a été promu par les nutritionnistes eux-mêmes il y a plusieurs mois avec la grande vague de “vraie nourriture”. Il s’agit de faire prendre conscience aux consommateurs que pour perdre du poids et atteindre leur poids parfait, ils doivent manger plus sainement. Ce n’est pas pour rien qu’il est plus que nécessaire d’adhérer à un régime que vous pouvez maintenir au fil du temps. Cela ne vaut rien de perdre beaucoup de poids en une semaine si vous allez le reprendre en quelques jours. Dans ce lien, nous vous disons ce qu’est cette vraie nourriture. Mais Comment puis-je concevoir un vrai menu alimentaire qui me permet d’être en bonne santé et à mon poids avec de la vraie nourriture? Eh bien, aujourd’hui, nous vous apportons un exemple de Carlos Ríos, l’un des nutritionnistes les plus connus et les plus suivis sur les réseaux sociaux.

Petit déjeuner. Le premier repas de la journée n’est pas le plus important. Vous devez fuir cet ancien axiome, mais vous devez donner de la pertinence à cette heure de la journée. Vous devez le préparer la veille (dans ce lien, vous pouvez lire comment le faire). Le petit déjeuner que Ríos propose dans ce cas est composé de yaourt nature aux flocons d’avoine, bananes, noix de cajou et cacao pur. À ce moment de la journée, l’une des questions les plus fréquemment posées est de savoir si le lait entier fait grossir. Dans ce lien nous vous répondons. N’oubliez pas que le petit-déjeuner doit vous donner suffisamment d’énergie. Vous ne pouvez pas le charger avec du sucre qui vous donne beaucoup d’énergie, puis se désintègre.

Collation en milieu de matinée. Une casquette macédonienne que vous pouvez emporter au travail est idéale pour perdre du poids. De cette façon, vous obtiendrez deux choses: la première et la plus importante est de renoncer à manger d’autres choses moins saines (type pâtisseries), et la seconde est que vous consommerez une partie des cinq morceaux de fruits et légumes que vous devriez manger tous les jours. Dans l’après-midi, vous pouvez changer les dates avec du fromage vieilli.

La nourriture. Au moment des repas, il est très important que vous consommiez de plus en plus de légumineuses. C’est pourquoi le menu que propose Ríos comprend des lentilles aux légumes, de la salade et en dessert (en évitant encore les ultra-transformés), de l’orange aux noix et de la cannelle.

Le dîner Le nutritionniste s’assure que vous pouvez opter pour le poulet au curry et les légumes grillés.

Mais rappelez-vous que lorsqu’il s’agit de perdre du poids, il est également intéressant (et surtout nécessaire) de bouger davantage. Vous devez faire environ 15 000 pas par jour et rechercher de petites astuces qui vous permettent de combiner votre travail et votre vie en bonne santé. Dans ce lien, vous pouvez lire, par exemple, diverses habitudes que vous devez adopter si vous voulez perdre du poids. Une autre des théories également très en vogue est celle du «jeûne intermittent». Savez-vous comment cela se fait? Dans ce lien, nous vous le disons.

