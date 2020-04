Régimes de perte de poids: les aliments que les nutritionnistes recommandent de prendre seulement quatre cuillères à soupe par jour pour perdre du poids sans effort

À de nombreuses reprises, la clé pour perdre du poids n’est pas tant ce que vous mangez mais la quantité que vous mangez de cette nourriture. Les nutritionnistes s’assurent que tous les aliments naturels, c’est-à-dire qui n’ont pas été transformés, sont bénéfiques pour votre santé. La raison? Le vieil axiome selon lequel il faut «tout manger» pour être en bonne santé. L’un des nutritionnistes les plus suivis sur les réseaux sociaux (“Fit World” sur Instagram) a donné un exemple très graphique il y a quelques jours à peine. L’huile d’olive extra vierge (EVOO) est l’un des meilleurs produits que vous pouvez consommer pour ses propriétés nutritionnelles mais vous devez le faire de manière contrôlée. Quatre cuillères à soupe par jour, par exemple, vous donneront 360 calories.

La clé est que ces calories sont “bien utilisées”. Sans aucun doute, si vous utilisez ces cuillères à soupe pour préparer un petit-déjeuner riche et nutritif ce sera beaucoup plus bénéfique que si vous mangez des aliments sucrés à haute valeur calorique et peu de valeur nutritive que la seule chose qu’ils vont faire est de grossir et d’ajouter des calories vides à votre alimentation. De cette façon, vous aurez moins faim et vous tomberez moins dans la collation en milieu de matinée. (Lisez ici comment perdre du poids à partir de 40).

Perdre du poids n’est pas, loin s’en faut, une tâche compliquée si vous savez y faire face. Et c’est dans ce sens que les nutritionnistes insistent encore et encore sur le fait que le plus important est de tomber dans ce qu’on appelle un déficit calorique. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de régime secret ou miracle qui puisse vous aider. Vous devez prendre en compte les calories que vous consommez pendant la journée et celles que vous mangez. Et ce que vous mangez doit être inférieur à ce que vous dépensez. Faire un autre type de régime plus strict (comme ceux vendus par de nombreuses grandes chaînes) ne fera que vous faire perdre soudainement de nombreux kilos et les récupérer en peu de temps. C’est ce que l’on appelle «l’effet rebond» tant redouté. Mais comment lutter contre cela? D’une manière très simple.

La première clé est de toujours consommer des aliments naturels en toutes circonstances. Autrement dit, ceux qui n’ont pas été transformés et qui ne contiennent donc pas de graisses ou de calories difficiles à brûler. Vous devez également renoncer à l’alcool et à d’autres types de boissons telles que les boissons sucrées qui n’apporteront rien à votre corps. Et enfin vous devez bouger davantage. Comment? Des habitudes modifiées. Allez vous coucher un peu plus tôt pour pouvoir vous lever tôt et marcher avant le travail. Passez 15 minutes après le déjeuner et le dîner sur deux courtes promenades. Et surtout, essayez de monter plus d’escaliers. Ce sont les seules astuces pour perdre du poids. Les autres sont des agressions contre votre corps qui peuvent coûter très cher à votre santé.

.