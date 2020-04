Régimes: l’aliment parfait pour perdre du poids, réduire le stress et augmenter les défenses

Il est possible de perdre du poids pendant l’accouchement. Il suffit de changer en changeant certaines habitudes et en consommant des aliments qui aident à purifier et sont faibles en calories. Un fruit hautement recommandé pour aider le corps dans un processus de perte de poids est le kiwi. (Smoothies au kiwi et autres fruits).

Le kiwi est un fruit très complet, il doit donc jouer un rôle de premier plan dans l’alimentation. Si nous parlons de sa capacité de purification, il est très riche en eau et en fibres solubles donc il aide à éliminer les liquides et augmenter la sensation de satiété. De plus, il favorise le transit intestinal.

Le kiwi aide également à réduire les niveaux de stress. Il a des niveaux très élevés de vitamine C. Ceci, d’une part, est très antioxydant, et d’autre part, aide à réduire les niveaux de stress et d’anxiété. La vitamine C réduit le niveau de cortisol dans le sang, qui est l’hormone qui produit le stress. (Le régime à la mode pour perdre du poids et purifier le corps et l’esprit).

Enfin, la vitamine C que contient le kiwi influence positivement notre système immunitaire. De plus, vos niveaux d’acide folique ils stimulent la formation de globules rouges et blancs et d’anticorps.

Comme dans tout régime, en plus de prendre soin de son alimentation, il est nécessaire de boire beaucoup d’eau et de faire de l’exercice quotidiennement. (C’est le superaliment qui prévient les maladies, n’engrait pas et améliore les performances physiques).

.