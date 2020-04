Régimes: le superaliment riche en antioxydants qu’ils recommandent de prendre tous les jours pour améliorer la mémoire

Des scientifiques de la Temple University Lewis Katz School of Medicine (LKSOM) de Philadelphie, aux États-Unis, ont prouvé que le l’huile d’olive extra vierge (EVOO), un superaliment riche en antioxydants protecteurs des cellules et reconnu pour ses multiples bienfaits pour la santé, en particulier contre le vieillissement et les maladies cardiovasculaires, préserve la mémoire et protège le cerveau contre la maladie d’Alzheimer. (Si vous cherchez à perdre du poids, cette information vous intéressera).

Dans une nouvelle étude sur la souris publiée en ligne dans la revue ‘Aging Cell’, les scientifiques de LKSOM Ils montrent qu’un autre groupe de maladies liées au vieillissement peut être ajouté à cette liste: les tauopathies, qui se caractérisent par l’accumulation progressive d’une forme anormale d’une protéine appelée tau dans le cerveau, ce qui entraîne une diminution de la fonction mentale ou de la démence. Les résultats sont les premiers à suggérer que EVOO peut se défendre contre un type spécifique de déclin mental lié à la taupathie connue sous le nom de démence frontotemporale. (Ce sont les cinq choses que vous ne devriez jamais manger si vous voulez perdre du poids).

La La maladie d’Alzheimer est elle-même une forme de démence. Elle affecte principalement l’hippocampe, le centre de stockage de la mémoire dans le cerveau. La démence frontotemporale affecte des zones du cerveau près du front et des oreilles. Les symptômes surviennent généralement entre 40 et 65 ans et comprennent des changements dans la personnalité et le comportement, des difficultés de langage et d’écriture, et une détérioration éventuelle de la mémoire et de la capacité d’apprendre de l’expérience antérieure.

Le chercheur principal Domenico Praticò, Scott Richards, président de la North Star Foundation for Alzheimer’s Research, professeur aux départements de pharmacologie et de microbiologie et directeur du Temple Alzheimer’s Center au LKSOM, décrit le nouveau travail comme un autre pièce dans l’histoire d’EVOO capacité à prévenir le déclin cognitif et à protéger les jonctions où les neurones se rencontrent pour échanger des informations, appelées synapses.

“EVOO fait partie du régime alimentaire humain depuis longtemps et présente de nombreux avantages pour la santé, pour des raisons que nous ne comprenons toujours pas complètement », admet-il. La prise de conscience qu’EVOO peut protéger le cerveau contre différentes formes de démence nous donne l’opportunité d’en savoir plus sur les mécanismes par lesquels il agit pour soutenir la santé du cerveau. “

Dans des travaux antérieurs utilisant un modèle de souris dans lequel les animaux étaient destinés à développer la maladie d’Alzheimer, l’équipe du Dr Praticò a montré qu’EVOO administré dans l’alimentation protégeait les jeunes souris de la mémoire et altérait l’apprentissage de la mesure ils vieillissaient. En particulier, lorsque les chercheurs ont examiné le tissu cérébral des souris nourries avec EVOO, ils n’ont pas vu les caractéristiques typiques du déclin cognitif, en particulier les plaques amyloïdes, des protéines “ collantes ” qui englobent les voies de communication entre les neurones dans le cerveau. En revanche, le cerveau des animaux semblait normal.

La nouvelle étude de l’équipe montre qu’il en va de même pour les souris conçues pour développer une tauopathie. Chez ces souris, la protéine tau normale devient défectueuse et s’accumule dans le cerveau, formant des dépôts de tau nocifs, également appelés enchevêtrements. Les dépôts de tau, similaires aux plaques amyloïdes dans la maladie d’Alzheimer, bloquent la communication neuronale et, par conséquent, ils altèrent la pensée et la mémoire, conduisant à une démence frontotemporale.

Les souris Tau se sont vu imposer un régime complété par EVOO à un âge précoce, comparable à environ 30 ou 40 ans chez l’homme. Six mois plus tard, lorsque les souris avaient 60 ans chez l’homme, les sujets à la tauopathie ont connu une réduction de 60 pour cent des dépôts de tau nocifs, par rapport à leurs compagnons de litière qui n’étaient pas nourris avec EVOO. Les animaux du régime EVOO ont également obtenu de meilleurs résultats aux tests de mémoire et d’apprentissage que les animaux privés d’EVOO.

Lorsque le Dr Praticò et ses collègues ont examiné le tissu cérébral de souris nourries avec EVOO, ils ont découvert que l’amélioration de la fonction cérébrale était probablement facilitée par une fonction de synapse plus saine, qui à son tour était associée à des niveaux plus élevés que la normale d’une protéine appelée complexine-1. La complexine-1 est connue pour jouer un rôle essentiel dans le maintien de synapses saines.

L’équipe de recherche prévoit maintenant d’explorer ce qui se passe lorsque EVOO est administré à des animaux plus âgés qui ont commencé à développer des dépôts de tau et des signes de déclin cognitif, reflétant plus étroitement le cadre clinique humain. “Nous souhaitons en particulier savoir si EVOO peut inverser les dommages causés par le tau et finalement traiter la tauopathie chez les souris plus âgées.” conclut le Dr Praticò.

