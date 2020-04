Régimes pour perdre du poids: L’épice à la mode et la plus recommandée par les nutritionnistes pour perdre du poids sans arrêter de manger

S’il y a quelque chose qui est essentiel pour perdre du poids, c’est sans aucun doute conseillé par les experts qui connaissent le mieux la nutrition. Et c’est que la clé est que vous parvenez à tomber dans un déficit calorique (c’est-à-dire qu’à la fin de la journée vous avez consommé plus de calories que vous n’en avez introduit dans le corps), et que vous le faites avec la certitude d’avoir fait quelque chose de bien pour votre santé C’est-à-dire: il faut être clair dès le premier moment qu’il est inutile de passer trois mois presque sans manger si tout à coup vous allez retourner à la malbouffe et vous allez jeter par-dessus bord tout ce que vous avez accompli pendant des semaines et des semaines de lutte.

En ce sens, les nutritionnistes du monde entier ont encouragé divers mouvements à travers la planète ces derniers mois pour inciter de plus en plus de personnes à rejoindre la tendance de la “vraie nourriture”. Il s’agit de changer vos habitudes de manière à consommer de moins en moins de produits ultra-transformés qui sont normalement promus par les industries alimentaires et qui n’ont rien de bénéfique pour votre santé. Au cours des dernières semaines, les exemples de personnes qui ont montré comment leur simple changement de régime avait produit plus que des effets bénéfiques sur leur santé et sur leurs effets physiques visibles à l’œil nu, se sont multipliés en ligne. Bref, il s’agit de changer progressivement ses habitudes pour avoir une meilleure santé.

En ce sens, vous devez changer oui ou oui votre relation avec le sucre. Chaque fois, vous devriez consommer moins et non pas parce que votre corps n’en a pas besoin, mais parce que dans presque tous les aliments que vous consommez, il y a une grande quantité de cette substance qui met déjà en danger la vie de nombreuses personnes dans le monde. Alors, comment pouvez-vous renoncer à quelque chose qui semble si basique? Eh bien, le changer pour d’autres épices.

En fait, ces derniers mois, de nombreuses personnes ont choisi de sucrer tous leurs desserts à la cannelle. Et c’est en plus de ne pas prendre de poids, cette épice permet à votre corps de s’améliorer et vous allez plus souvent aux toilettes, qui est également indispensable pour prendre soin de votre santé.

Mais rappelez-vous que tout n’est pas de la nourriture. Pour perdre du poids, vous devez également bouger davantage. Au moins 15 000 pas par jour, c’est ce que recommande l’Organisation mondiale de la santé, pour ne pas perdre de poids: juste pour être en bonne santé.

