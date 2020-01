Regino: “Je ne sais pas ce qui va se passer au Canada, mais quand je compétitionne, je passe à 100%” | Sports

L’Espagnol Regino Hernández, médaillé de bronze au test de snowboard boardercross aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 (Corée du Sud), qui concourra à nouveau – après avoir été debout pendant plus de deux mois, en raison d’un blessure au dos et au poignet – lors du test de la Coupe du monde de cette discipline qui se jouera à la station canadienne de Big White (Colombie-Britannique) le 25, il a dit à EFE avant de s’envoler pour le Canada qu’il “ne” savait pas “ce qui va arriver”, mais à chaque fois qu’il participe, il le fait “à cent pour cent”.

Né il y a 28 ans à Ceuta, Regino, qui participe à la fédération andalouse; Il s’est cassé deux os – le semi-lunaire et le scaphoïde – du poignet gauche et de deux vertèbres (la L1 et la L2), blessé fin septembre lors de son entraînement à la gare suisse de Saas Fee. “Je vais bien. La vérité est que je vais très bien physiquement, pour la pause si grande que j’ai eue; je me suis beaucoup entraîné ces dernières semaines, pour arriver de la meilleure façon possible”, a-t-il déclaré à Efe Regino, juste avant de se rendre à Canada; où, avant de participer à Big White – à environ 200 kilomètres de l’Olympic Vancouver -, il effectuera une concentration au Sunshine Village, à Banff (Alberta).