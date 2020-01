Javier Fesser revient au cinéma avec “Regrettable Stories”, une comédie qui dans ses premières images, sortie aujourd’hui, montre une esthétique plus proche de “The Miracle of P. Tinto” que de son dernier succès, “Champions”, Goya to the best film en 2018.

Une bande-annonce au montage vertigineux de style plus Fesser, celle de films comme P. Tinto ou “Mortadelo et Filemón contre Jimmy el Cachondo” et, surtout, ses courts métrages “Le secret de la tlompeta” et “Ce ritmillo”.