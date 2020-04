Reina lance un message d’unité à la veille de Pâques – . Miami (51)

La reine Elizabeth II du Royaume-Uni a reconnu que la fête chrétienne de Pâques “sera très différente” cette année en raison de mesures de distanciation sociale, mais a invité les Britanniques à maintenir la tradition et a déclaré: “nous savons que le coronavirus ne nous vaincra pas” .

La monarque de 93 ans a diffusé un message audio à la nation enregistré le Vendredi Saint au château de Windsor (au sud de Londres), où elle reste isolée conformément aux restrictions imposées par la pandémie.

Dans ce qui est considéré comme son premier discours à cette époque, la reine, qui est chef d’État et chef de l’Église d’Angleterre, dit que, malgré les défis actuels, “Pâques n’a pas été annulée” et en fait “est plus nécessaire que jamais. “

Le monarque, qui aura 94 ans le 21 avril, exhorte à célébrer Pâques, tout en respectant l’éloignement qui permet de “garder les autres en sécurité”, et exhorte à ressentir de l’espoir en se souvenant de la résurrection du Christ.

“Aussi sombre que puisse être la mort, en particulier pour ceux qui sont en deuil, la lumière et la vie sont plus grandes”, a-t-il noté dans son bref discours.

“Que la flamme vivante de l’espérance de Pâques soit un guide ferme pour l’avenir”, a-t-il déclaré, avant de féliciter Pâques aux personnes “de toute croyance”.

Le message inhabituel de la souveraine survient moins d’une semaine après qu’elle a prononcé un discours télévisé pour égayer la pandémie actuelle, et lorsque le nombre de morts de COVID-19 dans ce pays s’élève à 9875, selon le dernier décompte officiel.

Voici son message complet:

«De nombreuses religions ont des festivals qui célèbrent la lumière surmontant l’obscurité. Ces occasions sont souvent accompagnées de l’allumage de bougies. Ils semblent se connecter avec toutes les cultures et attirer des personnes de toutes confessions et cela n’appartient pas à une seule. Ils s’allument sur les gâteaux d’anniversaire et sont utilisés pour marquer les anniversaires de famille. Lorsque nous nous réunissons joyeusement autour d’une source de lumière, cela nous unit. Comme le samedi soir tombe avant Pâques, de nombreux chrétiens allument normalement des bougies ensemble. Dans l’église, une bougie allumée était passée à une autre, se propageant lentement puis plus rapidement à mesure que davantage de bougies étaient allumées. C’est une manière de montrer comment la bonne nouvelle de la résurrection du Christ a été transmise depuis la première Pâques par chaque génération jusqu’à maintenant. Cette année, Pâques sera différente pour beaucoup d’entre nous, mais en restant séparés, nous gardons les autres en sécurité. Mais Pâques n’est pas annulée, en fait, elle est plus nécessaire que jamais. La découverte du Christ ressuscité le premier jour de Pâques a donné à ses disciples un nouvel espoir et un nouveau but, et nous pouvons tous en tirer quelque chose (message). Nous savons que le coronavirus ne nous vaincra pas. Aussi sombre que puisse être la mort, en particulier pour ceux qui pleurent, la lumière et la vie sont plus grandes. Que la flamme vivante de l’espérance de Pâques soit un guide ferme pour l’avenir. Je souhaite à toutes les religions et confessions une Pâques bénie. “

.