Le gardien de but de Majorque Manolo Reina a déclaré jeudi que l’équipe affrontera le reste du deuxième tour de la Liga dans le but d’amarrer la permanence, et donc “tous les matchs” restants “sont finaux”, a-t-il déclaré.

L’équipe vermillon se rendra au stade de la Real Sociedad le lendemain, “une très bonne équipe”, selon Reina.