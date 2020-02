Relais dans la directive de l’Agence européenne de photos de presse (EPA) | En vedette

Après 17 ans en tant que président et chef de la direction de l’Agence européenne de presse photographique (EPA), Jörg Schierenbeck, 66 ans, a annoncé qu’à partir du 29 février 2020, il quittera ce poste, qui sera remplacé par Juan Varela, vice-président senior de cette agence et PDG d’EFENews. «Nous sommes extrêmement reconnaissants à Jörg d’avoir lancé les opérations mondiales de l’APE en 2003 et d’avoir fait de l’agence un fournisseur très respecté et véritablement mondial de contenu d’actualités visuelles. Aujourd’hui, l’EPA revêt une importance extraordinaire pour les médias du monde entier et, en particulier, pour ses agences actionnaires », a déclaré Fernando Garea, président du conseil de surveillance de l’EPA et président-directeur général de l’Agence EFE, principal actionnaire. de l’agence audiovisuelle européenne.

Avec le vote unanime de l’Assemblée Générale des Actionnaires de l’EPA, qui s’est tenue cette semaine à Amsterdam (Pays-Bas), Schierenbeck sera remplacé en tant que PDG de l’EPA, à partir du 1er mars prochain, par Juan Varela, président du Conseil de surveillance de cette agence jusqu’en septembre 2019, date à laquelle il est devenu vice-président senior de cette organisation.Varela, 55 ans, a des décennies d’expérience en tant que conseiller et responsable des médias en Espagne, en Amérique latine et aux États-Unis, dont plusieurs années en tant que directeur de Développement commercial de l’agence EFE à Madrid et PDG de sa filiale EFENews à New York.