Renault Espagne complétera jusqu’à 85% du salaire à l’ERTE qui s’appliquera jusqu’à la fin de l’état d’alarme | Moteur

Le dossier de réglementation du travail temporaire (ERTE) que Renault Espagne appliquera établit que la direction complétera le allocation de chômage de ses travailleurs jusqu’à 85% de leur salaire.

Cela a été approuvé par la direction et les représentants syndicaux lors d’une réunion au cours de laquelle Renault Espagne les a informés que l’ERTE force majeure et s’appliquera à partir du 18 mars et jusqu’à la fin de l’état d’alarme pour empêcher la propagation du coronavirus COVID-19.

Renault dispose de sites de fabrication automobile Valladolid y Palenciaainsi qu’une usine de boîtes de vitesses Séville.

Lundi 16 mars, la multinationale a déjà annoncé qu’elle arrêtait tous ses activité industrielle en Espagne pendant l’état d’alarme.

Dès la première heure de cette journée, Renault Espagne avait arrêté l’exploitation de son usine de Séville (boîtes de vitesses), les deux à Valladolid (l’une pour les moteurs et l’autre pour le montage automobile) et la Palencia (également pour le montage automobile).