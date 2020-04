Renault reprend ses activités ce jeudi dans ses usines de Valladolid et Séville | Moteur

Renault est le premier constructeur à reprendre son activité aujourd’hui dans les usines qu’il possède à Valladolid (uniquement moteurs) et Séville (boîtes de vitesses), tandis que les autres marques espèrent pouvoir le faire à partir du 27 avril prochain.

La fabrication dans les deux usines – formé hier des employés et préparé les machines – vise à répondre à la demande étrangèretandis que le groupe gaulois n’a pas fixé de date à la réouverture de ses usines montage de Valladolid et Palencia.

Iveco est un autre des fabricants ayant des installations en Espagne qui a fixé une date de retour au travail, le prochain 4 mai Elle le fera dans ses deux usines en Espagne, Madrid et Valladolid.

Les autres fabricants n’ont pas encore décidé de la date de retour à la production.

Les autres groupes -Volkswagen (Seat), PSA (Peugeot, Citroën et Opel), Nissan, Ford et Mercedes-Benz- se préparent à l’horizon du 27 avril, lorsque l’état d’alerte pourrait prendre fin, selon des sources consultées par Eph.

Le retour à l’activité signifiera également que les travailleurs quittent progressivement les fichiers du règlement temporaire sur le travail (ERTE) dans les usines, qui 66 000 personnes dans la production et plus que 27 000 dans des départements comme ceux de l’administration.

Pour sa part, Volkswagen a annoncé la reprise prévisible de l’activité de son usine de Navarre à partir du 27 avril prochain, bien que, selon la société, le date finale sera fermé en fonction de la réactivation du marché.

Les sources Siège (du groupe Volkswagen) ont expliqué qu’ils pourraient reprendre leurs activités à Martorell (où travaillent quelque 15 000 personnes) pour fin avril, bien que, pour le moment, “la date n’est pas close”.

Ce qu’il a décidé, c’est qu’il trois phases, qui va commencer avec une production de 33% et seulement une partie du modèle d’usine.

Dans la première phase, cela ne fonctionnera que un tour pour chaque ligne (ils sont trois), celui de demain, et atteindra une production de 33%, soit 271 voitures par jour; tandis que dans une deuxième phase, il atteindra 66% avec deux équipes et 640 voitures par jour; et dans le troisième sera déjà actif les trois équipes.

Ford Almussafes (Valence), qui emploie 7 000 personnes, n’a pas non plus décidé quand elle redémarrera les machines. Ce sera au moins jusqu’au 27 avril, bien qu’ils surveillent quotidiennement l’environnement et se préparent à pouvoir revenir quand le moment sera venu.

Depuis le Groupe français PSA Ils ont assuré qu’ils n’avaient pas encore décidé quand ils rouvriraient leurs usines en Espagne, situées à Madrid, Saragosse et Vigo.

Ils n’ont pas non plus de calendriers fermés pour retourner à l’activité Nissan, qui possède des centres de production à Barcelone et Ávila, ni Mercedes Benz, dont l’usine de Vitoria, la plus grande du Pays basque, avec quelque 5 000 travailleurs, “ne reprendrait pas la production avant le 27”.

Les fabricants de composants n’ont pas non plus de date de fermeture

La réouverture de ceux des fabricants de composants dépendra du retour au travail des usines des différentes marques, parmi lesquelles celles de Gestamp, Antolin ou Cie Automotive

L’industrie de automobile européenne, qui emploie directement ou indirectement quelque 13,8 millions d’Européens, dont plus de 1,1 million sont en situation de réglementation du travail temporaire par le coronavirus, a adopté ce mercredi un “Code de conduite professionnelle contre COVID19” promouvoir l’activité du secteur pour reprendre “rapidement et sans problèmes” et minimiser les risques pour ses salariés.

Cet accord intervient après la 12 avril dernier, les employeurs des constructeurs automobiles Anfacdes composants Sernauto et celle des concessionnaires Faconauto signer avec les syndicats CCOO et UGT un protocole de prévention du cadre reprendre ses activités en Espagne.