Rencontrez le jeune de 17 ans derrière un site Web de suivi des cas de coronavirus qui est maintenant une ressource mondiale vitale

AMY GOODMAN: Voici Democracy Now !, democracynow.org, The War and Peace Report. Je suis Amy Goodman, alors que nous nous rendons à Seattle, Washington, où le site Web d’un adolescent qui suit le coronavirus est devenu l’une des ressources les plus vitales pour les personnes à la recherche de chiffres précis et mis à jour sur la pandémie. L’URL est nCoV2019.live. C’est nCoV2019.live. Avi Schiffmann, 17 ans, a commencé le site fin décembre alors que le coronavirus n’avait pas encore été détecté hors de Chine. Maintenant, le site a été visité par des dizaines de millions de personnes de partout dans le monde. Le site suit les décès, le nombre de cas localement et globalement, et il parle du nombre de personnes qui se sont rétablies. Il fournit également une carte interactive, des informations sur la maladie et un flux Twitter. La ressource, qui est mise à jour toutes les minutes environ, extrait des informations de l’Organisation mondiale de la santé, des Centers for Disease Control et d’ailleurs.

Eh bien, Avi Schiffmann, 17 ans, nous rejoint maintenant de Seattle, Washington.

Bienvenue à Democracy Now! Tout d’abord, Avi, ton école est-elle toujours en session?

AVI SCHIFFMANN: Non, mon école a fermé ses portes aujourd’hui pendant environ un mois et demi ou deux. C’est un peu fou.

AMY GOODMAN: Eh bien, cela ne vous laisse que plus de temps, je suppose, pour continuer cette incroyable ressource mondiale.

AVI SCHIFFMANN: Ouais.

AMY GOODMAN: Parlez-nous de votre site Web. Et quoi? Tu l’as commencé en décembre?

AVI SCHIFFMANN: Ouais, j’ai commencé ce site Web autour de Noël de l’année dernière. Et je veux dire, l’objectif principal était de fournir un moyen simple de voir les faits et les données, vous savez, sans avoir à créer un site Web biaisé ou, vous savez, plein de publicités ou quelque chose comme ça. Donc, je veux dire, vous pouvez, comme, aller sur un téléphone et voir instantanément comme les faits rapides. Vous pouvez voir le nombre total de cas, le nombre total de décès et, vous savez, toutes ces informations. Et vous pouvez l’obtenir pour des pays individuels, et maintenant aussi pour les États américains, et toutes sortes de choses. Donc, je ne voulais pas compliquer les choses. Vous savez, vous ne devriez pas avoir à parcourir les sites Web du gouvernement et à télécharger comme un PDF quotidien qui est probablement obsolète au moment où vous le lisez, et, vous savez, vous devez passer par toutes sortes de choses compliquées, juste pour voir, vous savez, les faits simples. C’est donc la raison principale pour laquelle j’ai voulu créer ce site.

AMY GOODMAN: Mais comment saviez-vous – comment saviez-vous ce que l’administration Trump ne savait pas? Nous parlons de décembre dernier. Je veux dire, personne n’en parlait –

AVI SCHIFFMANN: Ouais.

AMY GOODMAN: – aux Etats-Unis. Oui, ce fut une crise terrible en Chine. Qu’est-ce qui a d’abord suscité votre intérêt à le faire?

AVI SCHIFFMANN: Oui, donc, je veux dire, quand j’ai commencé ce site Web, il y avait moins d’un millier de cas au total, et ils étaient tous comme dans la région de Wuhan en Chine. Donc, j’ai vu cela aux actualités il y a longtemps et j’ai remarqué qu’il était vraiment difficile de trouver l’information. Et il y a eu beaucoup de désinformation répandue. J’ai donc décidé que ce serait plutôt cool de créer un site Web et de le faire comme un centre d’information central.

AMY GOODMAN: Et comment as-tu fait? Comment avez-vous codé cela? Comment savez-vous comment procéder?

AVI SCHIFFMANN: Oui, je veux dire, je programme depuis environ une décennie maintenant. Mais je ne fais du développement Web que depuis quelques mois. Donc, beaucoup de choses ont été, vous savez, juste une sorte d’apprentissage au fur et à mesure. Je veux dire, vous pouvez apprendre comme n’importe quoi en ligne. Je veux juste – vous savez, si j’avais une question, je ne savais pas comment faire une certaine chose, je suis simplement allé sur Google et je l’ai cherché, j’ai compris comment le faire et finalement je l’ai fait fonctionner.

AMY GOODMAN: Parlez donc du fonctionnement de ce site Web. Je veux dire, nous l’utilisons tous les jours à Democracy Now !, car juste avant de passer à l’antenne, nous voulons donner aux gens les derniers chiffres.

AVI SCHIFFMANN: Ouais.

AMY GOODMAN: À quelle fréquence mettez-vous cela à jour? Comment cela se met-il automatiquement à jour pour chaque pays du monde?

AVI SCHIFFMANN: Sûr. Ainsi, l’ensemble du site Web est mis à jour toutes les minutes environ. Et la façon dont cela fonctionne est avec quelque chose appelé raclage Web. Donc, je peux saisir des sites Web tels que – vous savez, disons la Corée. Ils ont un site Web du ministère de la Santé du gouvernement local qui met à jour ces informations, ces chiffres tout le temps. Je peux donc gratter ces tableaux et ces trucs sur le Web et obtenir les dernières informations. Et puis il y a aussi beaucoup de sources d’informations. Il existe donc de nombreuses sources d’informations fiables. En Corée, il y en a un qui s’appelle Yonhap, je crois, qui est assez réputé. Et parfois, ils peuvent obtenir les informations plus rapidement que ces sites du gouvernement coréen local. Donc, ça tourne, vous savez, pour tous ces types d’endroits. La Chine, par exemple, chaque province a son propre site Web de type département de la santé, et elle a toutes sortes d’informations et tous les chiffres. Et je suis capable – j’ai simplement écrit un script qui, chaque minute, va sur ces sites Web et télécharge les dernières informations.

AMY GOODMAN: Alors, parlez de la façon dont vous l’avez décomposé en haut. Lorsque vous accédez au site Web, nous voyons qu’il commence par – expliquer chacun des ensembles de chiffres, avant d’entrer dans les pays, puis de décomposer les pays.

AVI SCHIFFMANN: Ouais. Donc, dès maintenant, dès que vous accédez au site Web, en particulier sur un appareil mobile, vous ne voyez que les faits rapides. Vous savez, vous voyez les totaux des personnes décédées et infectées et récupérées. Et puis, vous pouvez voir des tableaux individuels que vous pouvez trier et rechercher. Supposons donc que je souhaite trier spécifiquement l’Europe en fonction du nombre de personnes décédées. Ensuite, je suis capable de trier les choses de cette façon, et je peux voir toutes ces informations pour chaque pays. Et j’ai travaillé pour le décomposer. Ainsi, par exemple, aux États-Unis, vous pouvez voir les différents États. Vous pouvez voir la même chose pour l’Australie. Et plus tard ce soir, j’aurai probablement quelque chose pour d’autres endroits aussi, comme l’Inde, où vous pouvez voir le type individuel de provinces, état, région, régions.

AMY GOODMAN: Donc, vous avez le nombre de personnes affectées globalement dans le monde, puis par pays, puis par région. Vous avez le nombre de personnes décédées. Et vous avez le nombre de personnes qui ont récupéré. Parlez de comment cela a vu le jour.

AVI SCHIFFMANN: Ouais, donc c’était plutôt intéressant. Donc, ça, ça n’était pas là depuis un bon moment. Et j’ai commencé à recevoir beaucoup d’e-mails disant que le site était un peu trop négatif. Et j’ai décidé que ce serait vraiment cool si je pouvais montrer combien de personnes se remettaient, pour donner aux gens une perspective plus positive et peut-être plus d’espoir. J’ai donc ajouté cela aux faits rapides. Dans chaque pays, vous pouvez voir combien de personnes se sont rétablies, ce qui, je pense, donne beaucoup d’espoir aux gens, car vous pouvez voir, dans des endroits comme la Corée, je pense, qu’ils ont signalé plus de personnes qui se sont rétablies aujourd’hui que de personnes infectées. , ce qui est vraiment gros. Et je travaille également sur des choses comme un traqueur de vaccins pour continuer à le rendre plus positif, car il ne devrait pas être, vous savez, super négatif et vous ne voyez que le nombre de personnes décédées.

AMY GOODMAN: Que signifie un traqueur de vaccins, Avi?

AVI SCHIFFMANN: Ouais. Donc, dans le monde, il y a, vous savez, beaucoup de gouvernements et de sociétés de santé privées qui travaillent sur les médicaments antiviraux, et des essais de vaccins sont en cours. Donc, en ce moment, il n’y a pas de remède, mais beaucoup de gens travaillent sur une sorte de mesures préventives. J’ai donc pensé qu’il serait intéressant pour les gens de suivre ce que je suppose, vous savez, de suivre leurs progrès et leur niveau d’avancement dans ces essais cliniques, vous savez, à quelle étape ils en sont, et tout ce genre de trucs cool.

AMY GOODMAN: Alors, parlez de qui regarde ça. Je veux dire, nous parlons – êtes-vous à 12 millions maintenant?

AVI SCHIFFMANN: Ouais. En ce moment, je suis à environ 35 millions.

AMY GOODMAN: Vous êtes à 35 millions de téléspectateurs –

AVI SCHIFFMANN: Yeah Yeah.

AMY GOODMAN: – les utilisateurs de votre site Web.

AVI SCHIFFMANN: Les dernières 24 heures – oui, les dernières 24 heures ont été environ six millions et demi de visiteurs. Donc, c’est beaucoup de pression.

AMY GOODMAN: Je veux dire, c’est étonnant. Combien de personnes en dehors des États-Unis? À l’intérieur? D’où viennent la plupart des gens qui consultent votre site Web?

AVI SCHIFFMANN: Ouais. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c’est que seulement environ 60% de mon trafic provient des États-Unis, ce qui signifie que je peux le voir se répartir par pays. Et en fait, je reçois beaucoup de visiteurs de pays comme Taiwan et, vous savez, le Royaume-Uni et la France. Et beaucoup d’endroits en Europe et en Asie visitent également mon site Web. C’est pourquoi je travaille également sur des traductions, car, vous savez, si vous êtes à Taïwan, vous aimerez peut-être voir le site Web en chinois plus qu’en anglais. Donc je travaille aussi sur des choses comme ça.

AMY GOODMAN: Et qu’avez-vous pu apprendre sur la transmission de la maladie, du COVID-19, grâce à votre suivi?

AVI SCHIFFMANN: Ouais. Donc, une chose qui a été vraiment intéressante à voir, c’est que vous pouvez voir des pays comme l’Iran et la Corée du Sud. Ils comptaient, vous savez, un nombre de cas assez similaire, mais vous verriez que l’Iran ferait cinq fois plus de morts, ce qui est tout simplement fou. Je pense donc que c’est vraiment intéressant que vous puissiez voir le genre de différence dans les taux de mortalité en fonction du système de santé du pays et de la façon dont ils y font face, vous savez, en termes de transparence.

AMY GOODMAN: Qui vous a appris à coder?

AVI SCHIFFMANN: J’ai juste – je me suis appris, juste en regardant des vidéos YouTube et en lisant simplement des articles et des choses en ligne. Je veux dire, vous pouvez tout apprendre en ligne. Vous pouvez apprendre le tissage de paniers sous-marins, pour tout ce que vous voulez. Je veux dire, il y a tellement de ressources formidables. Et je pense que c’est ce qui est vraiment cool sur Internet. Je veux dire, je peux simplement aller sur YouTube, et je peux trouver un tutoriel de 14 heures sur la façon de coder des sites Web. Vous savez, il y a quelque chose là-bas.

AMY GOODMAN: Vous avez donc 17 ans. Vous êtes un lycéen. L’école est maintenant terminée. Vous codez quand même des heures par jour, même à l’école.

AVI SCHIFFMANN: Ouais.

AMY GOODMAN: Quels sont vos plans maintenant que Mercer Island High School, comme le système scolaire de Seattle ou plusieurs des écoles qui en font partie, est bel et bien terminé?

AVI SCHIFFMANN: Ouais. Maintenant qu’il est fermé, je peux travailler beaucoup plus sur le site Web et rester debout, vous savez, plus tard sans avoir à vous soucier d’aller à l’école le matin. Et puis c’est aussi très utile, vous savez, juste parce qu’il y a comme – par exemple, un étudiant qui m’aide avec les médias et passe mes e-mails et autres trucs. Donc, maintenant que cette école est finie, vous savez, plus de gens peuvent m’aider que je connais personnellement. Donc, oui, c’était vraiment cool.

AMY GOODMAN: Et enfin, si vous pouvez parler de votre – ce n’est pas seulement une sorte de projet académique. C’est-à-dire que vous documentez un moment de vie ou de mort, non seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde.

AVI SCHIFFMANN: Ouais.

AMY GOODMAN: Si vous pouvez parler du message que vous avez pour d’autres jeunes, et aussi des conversations que vous avez avec des gens hors ligne et en ligne sur la façon de protéger les plus vulnérables, et ce que cela a signifié pour vous? Cela at-il changé votre vision du monde et ce que les jeunes peuvent faire?

AVI SCHIFFMANN: Ouais. Donc, je pense qu’une chose vraiment intéressante à ce sujet est que nous sommes au point où nous pouvons utiliser la technologie et, vous savez, toutes sortes de grandes choses en ligne, avec de grandes choses comme des événements mondiaux, par exemple, cette pandémie mondiale . Vous savez, quand Ebola est sorti, ou, vous savez, le SRAS ou quelque chose comme ça, il n’y avait pas simplement un site Web auquel vous pouviez accéder facilement par téléphone et voir ces statistiques mises à jour chaque minute. Je pense donc qu’il est vraiment intéressant de voir comment je peux aider à lutter contre la désinformation et simplement fournir les faits, et aussi, vous savez, c’est tellement cool comment vous pouvez combiner la technologie et la santé mondiale pour faire quelque chose de vraiment bien. Et j’espère que cela inspirera beaucoup de gens à, vous savez, peut-être apprendre la programmation et créer leur propre tracker à l’avenir, car plus il y a d’informations facilement accessibles, mieux c’est. Vous savez, vous ne devriez pas avoir à lire les sites Web du gouvernement coréen pour savoir combien de personnes sont infectées en Corée. Donc voilà.

AMY GOODMAN: Eh bien, je veux enfin vous poser des questions sur une autre jeune de 17 ans, la militante climatique suédoise Greta Thunberg, connue pour ses grèves scolaires du vendredi pour l’avenir. Elle vient d’appeler à des frappes numériques pendant l’épidémie de coronavirus, au lieu des événements publics de masse qui se produisent dans de nombreuses communautés. Elle a tweeté: «Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme une crise et nous devons nous unir derrière les experts et la science. Cela vaut bien sûr pour toutes les crises. Maintenant, les experts nous exhortent à éviter les grands rassemblements publics pour une meilleure chance de #flattenthecurve et de ralentir la propagation du Coronavirus. … Nous, les jeunes, sommes les moins touchés par ce virus, mais il est essentiel d’agir en solidarité avec les plus vulnérables et d’agir dans le meilleur intérêt de notre société commune. » Aviez-vous entendu parler de Greta Thunberg? Et quelles sont vos dernières pensées, Avi?

AVI SCHIFFMANN: Ouais, bien sûr. Ouais, je veux dire, je suis d’accord. C’est vraiment important de pouvoir utiliser toutes ces ressources. Vous savez, comme moi, je n’ai que 17 ans, mais c’est vraiment cool que je puisse fournir – vous savez, par exemple, il y a une page wiki sur le site qui contient toutes sortes d’informations, que faire si vous ” re infecté ou, vous savez, les symptômes et le genre de choses. Et je pense que c’est vraiment cool que je puisse diffuser ces informations pour le reste du monde et toutes sortes d’adultes, de cette façon, ils peuvent simplement, vous savez, y accéder facilement.

AMY GOODMAN: Eh bien, Avi Schiffmann, je tiens à vous remercier d’être avec nous. Avi a 17 ans, elle est lycéenne au Mercer Island High School, qui a fermé ses portes. C’est juste à l’extérieur de Seattle, Washington. Il a développé ce traqueur de coronavirus le plus remarquable. Et enfin, Avi, quand je vous demandais comment vous prononcez le nom de votre site Web, vous avez dit que vous pourriez le changer. Dites-nous à nouveau le site Web et ce que vous envisagez de le changer.

AVI SCHIFFMANN: Ouais.

AMY GOODMAN: Ce que vous – pourquoi vous avez trouvé ce nom.

AVI SCHIFFMANN: Sûr. Donc, en ce moment, le domaine du site Web est nCoV2019.live, ce qui est assez difficile à dire ou à retenir. Donc, je veux dire, c’était le nom non officiel du virus, mais maintenant qu’il a changé, je voudrais renommer le site Web. J’ai acheté un domaine appelé GermTracker.com. De cette façon, c’est tellement plus facile à retenir. Et de cette façon, je peux également l’utiliser à l’avenir pour des pandémies plus mondiales, je veux dire, car il ne va y avoir une autre grande chose que dans quelques années. Et, vous savez, je serai le premier à en faire un tracker. Donc…

AMY GOODMAN: Eh bien, je tiens à vous remercier beaucoup, Avi. Encore une fois, tout le meilleur pour vous, pour votre famille, pour la communauté. Et merci d’avoir aidé toute la communauté, non seulement dans ce pays, mais partout dans le monde. Avi Schiffmann, lycée de 17 ans, nous parle de Seattle, Washington.

AVI SCHIFFMANN: Merci beaucoup.