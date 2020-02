Rencontrez les criminels les plus stupides de tous les temps, avec des drogues cachées dans un paquet intitulé «Sac plein de drogues» – .

Les députés du shérif d’un comté de Floride ne pouvaient pas s’aider eux-mêmes et se moquaient un peu des deux gars qu’ils avaient arrêtés dans le comté de Santa Rosa au cours du week-end et qui se sont avérés être porteurs d’un assortiment de stupéfiants qui leur ont valu des accusations de trafic de drogue.

Vous pouvez pratiquement entendre le service du shérif faire une grimace quand quelqu’un là-bas a tapé un message Facebook résumant l’arrestation, qui a attrapé deux hommes, une pile de drogues – et les sacs dans lesquels ils transportaient leur cachette. Des sacs clairement marqués ” Sac plein de drogues. »Là encore, c’est la Floride, qui abrite cette espèce impénétrable et sujette aux mésaventures connue sous le nom de Florida Man, donc quelque chose comme ça est à prévoir, non?

C’est déjà assez grave qu’ils transportaient des sacs étiquetés “Nous essayons de cacher des choses illégales ici”. Mais les personnes arrêtées n’ont apparemment même pas essayé de rester sous le radar et de ne pas attirer l’attention sur elles non plus.

Selon l’Associated Press, les deux hommes de 34 ans se sont arrêtés après qu’un soldat leur a fait rouler à 95 mph sur l’Interstate 10. À ce moment-là, l’un des hommes a été reconnu coupable d’avoir violé sa probation dans le comté d’Orange. . Le ministère a déclaré qu’un grand nombre de stupéfiants avaient été découverts – avant d’ajouter un côté humoristique dans un message sur Facebook que les criminels auraient peut-être dû réfléchir à deux fois à la façon dont ils l’ont étiqueté. Parce que les K-9 du département «savent lire».

Les hommes ont été placés en garde à vue et ont été inculpés de diverses accusations, dont le trafic de drogue, la possession d’une substance contrôlée et la possession d’accessoires liés à la drogue. Ils ont été trouvés avec environ 75 grammes de méthamphétamine, 1,36 kilogramme de GHB (une drogue associée aux viols de dattes), 1 gramme de cocaïne, 3,6 grammes de fentanyl et 15 comprimés de MDMA. Mais au moins, ils se sont laissé une note utile pour se rappeler lequel de leurs sacs cachait tout cela.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.