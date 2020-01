Rendez-vous à San Mamés, avec des vues très opposées pour Athletic et Celtic | Réseaux sociaux sportifs

L’Athletic et le Celta sont mesurés à San Mamés avec des vues très opposées face à un deuxième tour de championnat dans lequel l’équipe basque tentera de réaliser une place européenne, qui ne compte que deux points, et le Galicien échappera à une descente dont il ne sépare le meilleur différentiel de buts avec Majorque.

L’Athletic revient à La Catedral après plus d’un mois et sans perdre dans aucune des quatre visites enchaînées. Deux d’entre eux Copa del Rey, avant Intercity (0-3) et Sestao River (0-4), avec la nécessité d’avoir à surmonter des tours à deux à domicile et à domicile; et les autres de LaLiga dans des scénarios aussi exigeants que Santiago Bernabéu et Ramón Sánchez Pizjuán.