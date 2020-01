Rendre l’hémicycle accessible coûterait plus de 123 000 euros, selon un rapport | La politique

Rendre accessible la première rangée de sièges de la Chambre historique du Congrès, ainsi que la tribune des orateurs et le bureau de la présidence, coûterait plus de 123 000 euros selon l’estimation d’un rapport rédigé à cet effet par le Comité espagnol des représentants des personnes handicapées. Handicap (CERMI).

Efe a accédé au fragment du rapport qui soulève les œuvres les plus complexes en raison du haut niveau de protection de l’hémicycle, un espace de haute valeur historique et le plus pertinent et populaire du bâtiment du Congrès, dont la construction remonte au 19e siècle et actuellement Il appartient à State Heritage.