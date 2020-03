Répression à l’époque du coronavirus. La dictature maintient le siège, les menaces et les arrestations d’opposants

Le harcèlement, le harcèlement, les enlèvements et les arrestations illégales d’opposants persistent par la police d’Orteguista (PO), une démonstration que la dictature de Daniel Ortega n’arrête pas la répression malgré le fait qu’au Nicaragua, il s’agit d’alarmer sur l’éventualité propagation du nouveau coronavirus, qui est déjà une pandémie dans le monde.

Au lieu de consacrer toutes les ressources financières et les efforts humains à l’exécution des protocoles de prévention du nouveau coronavirus pour empêcher sa propagation au Nicaragua, la dictature d’Ortega continue de dépenser du carburant pour les patrouilles dans lesquelles la police est mobilisée vers les installations où elle se rassemble. membres des organisations de la Coalition nationale.

Le siège des bureaux de l’Unité nationale bleu et blanc (UNAB) et de l’Alliance civique est resté assiégé par la police, qui se consacre à l’examen des véhicules dans lesquels les opposants sont mobilisés, qui ont également leurs ordinateurs et téléphones portables sans aucune explication.

C’est ce qui est arrivé au chef de l’opposition Félix Maradiaga, arrêté quatre fois mercredi dernier par la police, pour confisquer le véhicule comme s’il cherchait des armes de guerre, car il utilisait la technique canine.

Ne trouvant rien que la police du régime pourrait utiliser pour inventer des crimes pour Maradiaga, ils lui ont enlevé son téléphone portable et son ordinateur, ceci après deux heures de détention alors qu’il quittait les bureaux de l’UNAB, situés dans le secteur du rond-point Rigoberto López Pérez, à Managua.

«Tous ces abus ne font que confirmer que nous avons un régime dos au peuple. La quantité de ressources consacrées au siège de la police de l’immeuble où nos bureaux sont situés chaque jour est scandaleuse, mais la répression dont les citoyens souffrent quotidiennement et qui ne sont pas rendus visibles par la vie à la campagne, par exemple, l’est encore plus “, a déclaré Maradiaga.

Les actions menaçantes contre les membres de l’Alliance et de l’UNAB se sont intensifiées au point que mercredi dernier des civils armés de motos sont entrés dans le parking des installations. Pour cette raison, ainsi que le déploiement de policiers anti-émeutes armés, les opposants ont décidé de rester dans le bâtiment après huit heures du soir.

Maradiaga a déclaré que “cette intimidation ne fait pas de brèche, nous sommes fermes dans nos demandes et nous donne plus de force pour maintenir l’objectif de parvenir à la restitution de tous les droits constitutionnels et au respect des droits de l’homme des Nicaraguayens”.

Des policiers fortement armés continuent dans les ronds-points de la capitale, patrouillant dans la ville, devant les hôtels où les groupes de la Coalition nationale donnent des conférences de presse, aux maisons des politiciens précédemment emprisonnés et dans tous les lieux où les opposants se rassemblent .

Ces dépenses de répression pour Maradiaga “sont un gaspillage d’argent public” de la part du régime d’Ortega et Murillo, qui, face à la récession économique au Nicaragua, “devrait être orienté vers la prévention de la pandémie de coronavirus”.

“Ce que ce régime a démontré, comme nous le dénonçons depuis deux ans, au risque d’épidémies, dans toutes les catastrophes naturelles, c’est la manipulation publique et les ressources à des fins politiques partisanes. Il est regrettable que la douleur du peuple, la vulnérabilité à des fins politiques soit utilisée. Nous sommes face à un régime opportuniste, insensible à la douleur du peuple “, a critiqué Maradiaga.

En raison de la situation de risque de coronavirus, l’UNAB et l’Alliance civique ont subi une quarantaine volontaire, ce qui implique que les réunions se feront par téléphone, elles ne tiendront que des réunions avec de petits groupes de personnes et dans des lieux ouverts, bien que «nous ne cesserons pas renforcer la Coalition nationale », a déclaré Maradiaga.

Mauricio Múñoz, de l’UNAB, a également subi la répression policière depuis que son véhicule a été arrêté lorsqu’il a quitté le siège mercredi dernier.

Violeta Granera, du conseil politique, a expliqué que le siège de la police s’est maintenant intensifié, utilisant désormais la parapole armée.

“Ce n’est plus de la négligence, c’est une irresponsabilité absolue de la part d’un État qui devrait se concentrer sur la prévention de la propagation d’une maladie telle que le coronavirus, continue de dépenser de l’argent et de gaspiller des gens en nous refusant nos droits en tant que citoyens”, a déclaré Granera.

Malgré les actions intimidantes du régime, l’Alliance et l’UNAB continueront de travailler sur des stratégies pour renforcer la Coalition nationale et intensifier la campagne sur les mesures d’hygiène pour prévenir le virus du coronavirus.