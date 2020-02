Le rappeur, compositeur et producteur portoricain René Pérez Joglar “Residente” a sorti jeudi son nouveau single et clip, “RENE”.

A travers ses réseaux sociaux, “Resident” a déclaré qu’aujourd’hui le 27 février est à nouveau “RENE” et avoue que cette chanson en plus d’être le sujet le plus important de sa vie personnelle, la composer l’a aidé dans une période très difficile il y a quelques années derrière.