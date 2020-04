Respirer la fumée des incendies de forêt peut augmenter le risque d’arrêt cardiaque

Laexposition à une fumée intenselors des récents incendies de forêt en Californie (États-Unis)risque accru d’arrêt cardiaquejusqu’à 70% hors de l’hôpital, selon de nouvelles recherches publiées dans le Journal of the American Heart Association, publié par l’American Heart Association.

Un arrêt cardiaque survient lorsquele cœur cesse de battre brusquementet il ne peut plus pomper le sang vers les organes vitaux de tout le corps. Bien qu’il soit souvent mentionné de façon interchangeable, l’arrêt cardiaque n’est pas la même chose qu’une crise cardiaque. Une crise cardiaque est lorsque le flux sanguin vers le cœur est bloqué, et un arrêt cardiaque soudain est lorsque le cœur fonctionne mal et cesse soudainement de battre de façon inattendue.

Une crise cardiaque est un problème de «circulation» etun arrêt cardiaque soudain est un problème “électrique”. L’arrêt cardiaque en dehors de l’hôpital (CRP) est plus dangereux car il peut tuer en quelques minutes si personne ne pratique la RCR ou n’utilise un défibrillateur pour ramener le cœur à un rythme normal.

Les chercheurs ont examiné les arrêts cardiaques dans 14 comtés touchés par les incendies de forêtCalifornieentre 2015 et 2017. L’exposition à la densité de fumée a été classée comme légère, moyenne ou lourde selon les données cartographiques de la National Oceanic and Atmospheric Association.

Les chercheurs ont comparé l’exposition à la fumée le jour de l’incendie à l’exposition le même jour de la semaine au cours des 3 semaines précédentes. Ils ont également comparé l’exposition 1, 2 et 3 jours avant l’incendie à l’exposition les jours correspondants des 3 semaines précédant l’arrêt cardiaque.

L’analyse a révélé que le risque d’arrêts cardiaques hors de l’hôpital augmentait les jours classés comme étant à forte densité de fumée et pendant plusieurs jours par la suite, le risque le plus élevé (70% plus élevé que les jours sans fumée) le deuxième jour suivant. de l’exposition à la fumée;augmenté chez les hommes et les femmeset dans lepersonnes de 35 ans et plusexposé à une forte fumée; et a augmenté dans les communautés de statut socioéconomique inférieur (20% ou plus de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté) avec une exposition moyenne et forte à la fumée.

“Particules de fumée inhaléespeut pénétrer profondément dans les poumons et de très petites particules peuvent traverser la circulation sanguine. Ces particules peuvent créer une réaction inflammatoire dans les poumons et dans tout le corps. Le système de défense du corps peut réagir pour activer le système de combat ou de vol, augmentant la fréquence cardiaque, rétrécissant les vaisseaux sanguins et augmentant la pression artérielle. Ces changements peuvententraîner des perturbations du rythme cardiaque normal, les blocages dans les vaisseaux sanguins et d’autres effets qui créent des conditions qui pourraient conduire à un arrêt cardiaque “, expliquent les auteurs de la recherche.

Pour réduire l’exposition à la fumée des incendies de forêt, les chercheurs conseillent aux gensrester à l’intérieur avec portes et fenêtres fermées,utiliser des filtres à air à haute efficacité dans les systèmes de climatisation, pour éviter le stress et envisager de chercher refuge ailleurs si la maison n’est pas climatisée et qu’il fait trop chaud pour rester à l’intérieur.

.