Ressources convenues pour les femmes violées pendant la pandémie de Covid-19

La Chambre des députés et des Inmujeres a également établi la nécessité de disposer d’un système de signalement des cas de violence de genre de tout type pendant la situation d’urgence.

La Chambre des députés et l’Institut national des femmes (Inmujeres) ont approuvé que les 405 millions de pesos autorisés pour cette année soient utilisés pendant la pandémie par Covid-19 et dès que possible des refuges pour femmes et filles violées.

Les députés fédéraux qui composent le Groupe pluriel pour l’égalité réelle, dirigé par la présidente de la Chambre des députés, Laura Rojas, ont tenu une téléconférence avec la présidente d’Inmujeres, Nadine Gasman, où exhorté à allouer le budget public aux soins des femmes et des filles que pendant l’urgence du coronavirus, ils sont maltraités.

Au cours de la téléconférence, à laquelle ont participé des législateurs de tous les groupes parlementaires, la nécessité a également été établie d’un système de signalement des cas de tout type de violence de genre, tels que les SMS, les courriels, qui peuvent aller quelque part à portée de main dans le cadre de cette urgence nationale, afin d’avoir une réaction immédiate à tout type de violence.

Dans leur intervention, les députés ont demandé de maintenir actives toutes les actions et tous les services nécessaires pour prévenir, combattre et punir la violence, et soutenir financièrement les femmes, considérant également qu’il existe un grand nombre d’entre elles qui diriger la plupart des micro et petites entreprises, et jusqu’à présent, aucun soutien n’est mis en œuvre.

De même, la coordinatrice du siège du Parrido de la Revolución Democrática (PRD), Verónica Juárez, a proposé qu’un soutien soit apporté aux femmes chefs de famille, qui sont actuellement au nombre de neuf millions.

Il a également été résolu utiliser les horaires officiels de la Chambre des députés à la radio et à la télévision pour promouvoir différentes campagnes avec les Inmujeres, par exemple, la campagne de coexistence saine dans les foyers ou les foyers égaux.

Que les programmes et actions mis en œuvre dans le cadre de l’urgence nationale aient une perspective de genre, afin d’apporter un soutien matériel ou financier aux différentes actions à mener pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles.

Le président d’Inmujeres a souligné qu’il y a déjà 11 millions de femmes qui bénéficient déjà des différents programmes, cependant, Juárez Piña a jugé que dans cette urgence, il y a une perspective de genre dans chacune des actions.

Concernant la proposition du fonctionnaire fédéral selon laquelle les microcrédits à octroyer seront destinés aux plus pauvres, les députés ont souligné que cela ne suffit pas, car il faut également avoir une perspective de genre.

Le législateur de Morena, Lorena Villavicencio, a appelé à son tour à construire ensemble un plan d’urgence pour sauvegarder la santé, la vie, les emplois et l’usine productive de la société en général et, en ce sens, donner la priorité à la vision de l’égalité des le sexe. (Ntx)