La finale de la Coupe de France qui devait affronter le Paris Saint-Germain et Lyon au Stade français le 4 avril prochain a été reportée à une date non encore fixée à cause du coronavirus, a annoncé mercredi la Ligue de football. Professionnel (LFP).

La décision a été adoptée en vertu du décret gouvernemental qui interdit tous les actes qui rassemblent plus de 1 000 personnes et avec l’accord des deux clubs.