Retrouvez la confiance de vos cheveux – Healthy Magazine | Alimentation | Fitness | Beauté

Découvrez comment le bon soutien nutritionnel pour vos follicules peut aider à restaurer une croissance des cheveux naturellement forte et saine

Les statistiques montrent qu’environ 60% des femmes souffriront d’une forme de trouble de la croissance des cheveux au cours de leur vie. Les problèmes de santé, l’accouchement, le stress, les hormones et le coiffage excessif peuvent tous avoir une influence négative sur la santé du cycle de croissance des cheveux, provoquant une perte excessive, un amincissement et une perte de cheveux. L’impact de cela peut être de grande envergure, affectant notre confiance, notre estime de soi, notre féminité et même notre vie sociale.

Une condition commune est l’alopécie areata, caractérisée par de petites plaques chauves généralement rondes sur la tête, qui peuvent augmenter en taille ou en quantité. Cela peut être déclenché par des événements liés au stress, comme le deuil, la maladie et les blessures. On pense que l’alopécie areata est causée par une réponse auto-immune reconnaissant à tort le follicule pileux comme un «ennemi», provoquant la chute des cheveux. Il n’y a pas de remède pour l’alopécie areata. Le rétablissement peut se produire naturellement, mais la repousse est généralement lente et les épisodes répétés sont fréquents.

Un soutien naturel pour la croissance des cheveux

Contenant l’ingrédient unique, Marilex, Nourkrin est un supplément efficace, sûr et sans médicament éprouvé qui aide à soutenir la fonction normale et saine du cycle de croissance des cheveux. Il fournit au follicule les nutriments spécifiques dont il a besoin, aidant à normaliser la croissance des cheveux et à favoriser une chevelure saine. Si vous souffrez de problèmes de cheveux tels que l’alopécie areata, le traitement avec Nourkrin peut aider à accélérer les temps de récupération, ainsi qu’à prolonger les périodes entre les épisodes.

Nourkrin a contribué à améliorer la qualité de vie d’innombrables femmes au cours de près de trois décennies – non seulement en termes de santé et de qualité de leurs cheveux, mais également en termes de confiance et d’estime de soi. Pas étonnant qu’il ait été voté par les lecteurs comme meilleur complément capillaire dans le cadre des Healthy Awards 2019.

Lilja, 36 ans, fait partie des millions de personnes que Nourkrin a aidées…

«En octobre 2017, ma mère a découvert une tache chauve sur ma tête. Ce n’était pas grand, mais grandissait régulièrement. En janvier 2018, on est devenu trois … Ce fut un énorme choc pour moi.

«J’ai vu un dermatologue qui m’a diagnostiqué une alopécie areata et m’a prescrit à la fois une crème et une solution de stéroïdes. Cependant, je n’ai vu aucun résultat. En fait, la situation a empiré et j’avais l’impression de simplement jeter mon argent. Je suis allé voir un spécialiste des maladies de la peau qui m’a dit que la racine des cheveux s’était endormie et m’a prescrit une crème différente, mais c’était extrêmement irritant et semblait aggraver la chute des cheveux.

«J’envisageais sérieusement de me raser tous les cheveux en désespoir de cause lorsque je suis tombé sur Nourkrin. Après tous ces médicaments, enfin, avec l’aide de Nourkrin, mes cheveux ont commencé à pousser. C’était la première fois depuis longtemps que je pouvais porter mes cheveux lâches et non en queue de cheval. J’étais si heureux!”

Nourkrin est disponible en paquets de 30 comprimés (approvisionnement de 15 jours), 60 comprimés (1 mois) ou 180 comprimés (3 mois), et est disponible en ligne sur hollandandbarrett.com