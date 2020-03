Révéler comment le changement climatique peut propager des infections végétales | L’avenir

Une équipe de recherche de l’Institut de biologie évolutive (IBE-CSIC-UPF) a développé un modèle mathématique qui combine l’écologie et l’évolution pour la première fois afin d’expliquer l’impact que le changement climatique aura sur la propagation des infections virales et des épidémies dans les plantes.

Dans l’étude publiée lundi par la revue “ Nature Ecology and Evolution ”, l’équipe a validé les prédictions du modèle en le contrastant avec une base de données complète qui comprend l’effet de onze virus sur différents écosystèmes climatiques méditerranéens pendant trois ans.

La recherche, à laquelle le Centre de biotechnologie et de génomique végétales (CBGP) de l’Université polytechnique de Madrid (UPM) a participé, a identifié comment l’habitat et la saisonnalité influencent les infections par les virus des plantes.

[box type=”shadow” ]Les scientifiques ont développé un nouveau modèle mathématique capable d’expliquer l’évolution des interactions virus-plante des écosystèmes méditerranéens en tenant compte des fluctuations environnementales dans chaque cas et pourrait être essentiel pour prévoir et atténuer l’impact du changement climatique et du réchauffement climatique sur la propagation des infections virales des plantes à l’avenir.[/box]

Le travail avertit que dans chaque plante envahissante qui colonise d’autres écosystèmes, les virus voyagent également.

L’équipe de recherche dirigée par Sergi Valverde a étudié l’incidence de différents virus chez les espèces végétales, y compris des informations sur la saisonnalité ou l’habitat des plantes lors de l’analyse de l’impact de l’infection.

L’équipe de virologues a échantillonné des zones de culture pendant trois ans, étudiant l’incidence de jusqu’à onze virus et leurs interactions avec l’environnement dans différents écosystèmes typiques du climat méditerranéen et le résultat a été un ensemble de données avec des informations temporelles et spatiales détaillées.

Ensuite, ils ont utilisé des réseaux mathématiques pour analyser les données et extraire un modèle de modèles d’interaction entre les espèces.

“De plus en plus, si nous voulons relever des défis tels que le changement climatique, nous devons faire un effort collectif pour trouver un langage commun entre les disciplines”, a déclaré Blai Vidiella, chercheur au sein du groupe IBE Complex Systems.

“Jusqu’à présent, nous n’avions aucun outil d’analyse pour intégrer tous les paramètres qui influencent les infections des plantes. Nous avons vu les ombres, mais pas la structure complexe derrière ces interactions hôte-pathogène”, a déclaré Valverde.

Selon le chercheur, “l’adaptation de l’espèce à l’environnement est très sélective, car une bonne partie des espèces sont des spécialistes. En fait, rarement le même virus infecte la même plante dans des habitats différents”.

“Maintenant, nous voulons étendre notre cadre théorique à d’autres systèmes. Cela est pertinent pour comprendre comment les variations climatiques, telles que celles impliquant le réchauffement climatique, peuvent affecter les taux d’infection et accélérer la propagation des virus et des maladies associées à travers le monde. planète “, a déclaré Valverde.

Selon le chercheur, ce travail pourrait aider à mieux comprendre l’effet du changement climatique sur les infections virales des cultures et peut aider à prévoir et à atténuer certains des effets du changement climatique sur les écosystèmes, tels que la propagation des infections.

“Ce n’est qu’en intégrant l’impact de l’écologie sur l’évolution des infections des plantes que nous pourrons anticiper et relever les défis que le changement climatique imposera à la santé de nos cultures”, a-t-il conclu. EFEverde