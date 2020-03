Revue: Stretching assisté – Flexologie

Il prétend allonger et renforcer les muscles tout en améliorant la flexibilité – l’étirement assisté a-t-il donc été à la hauteur de ses prétentions?

Malheureusement, je ne suis pas flexible. Je n’ai pas touché mes orteils depuis mon adolescence, et je suis agaçante en soufflant et en soufflant, luttant pour tenir le chien vers le bas à l’arrière du studio de yoga. Et ce n’est pas étonnant – alors que je suis généralement en forme, rejoindre les trois derniers tronçons à la fin d’un cours d’exercice est à peu près aussi loin que ma flexibilité va. Et je ne pense pas que je sois seul dans ce domaine – nous travaillons et jouons tous plus dur, enchaînés à des bureaux avant de nous précipiter vers des engagements sociaux – alors où est le temps de s’étirer? Cela ne rend pas exactement les muscles heureux et souples.

Entrez Flexology, le premier studio dédié aux stretchs de Londres. Une séance ici voit un thérapeute spécialement formé guider votre corps dans des étirements plus profonds que vous ne le feriez seul. Mis à part la satisfaction apportée par un bon étirement, cela empêche la raideur et la douleur, stimule le fascia (tissu conjonctif), améliore la posture, allonge les muscles et renforce les principaux groupes musculaires. Et ce ne sont pas seulement des avantages à court terme – les étirements assistés peuvent entraîner un changement permanent de la longueur musculaire.

Ainsi, lorsqu’une invitation à essayer Flexology a été envoyée dans ma boîte de réception,

J’étais tout pour cela. Le studio est situé dans le centre commercial sous les gratte-ciel de

Canary Wharf, donc pas ce que vous appelleriez un endroit tranquille, mais l’espace est un

oasis inattendue parmi le brouhaha. Les lits de massage en mousse à mémoire sont individuellement

rideaux de rideaux blancs flottants dans leurs propres cocons éthérés, tandis qu’un

petit café servant des collations et des boissons approuvées par la foule (pensez au matcha et

champignons adaptogènes) vous accueille à votre arrivée.

Je me change en équipement de fitness (les vêtements extensibles facilitent les choses) et je discute avec ma thérapeute Laura de mes préoccupations. Étant donné que je suis assis à un bureau et que je fais du vélo, je veux travailler sur mes fléchisseurs de la hanche, en plus de croquer constamment les épaules et les ischio-jambiers serrés (mon père insiste sur le fait que c’est génétique, je ne suis pas sûr) signifie que je les jette également dans le mélange. Nous commençons par quelques tests afin de pouvoir mesurer les progrès à la fin de la session. Laura me fait essayer de toucher mes orteils (pas de dés), entrer dans un squat profond avec les pieds à plat sur le sol (pas de soucis) et faire quelques étirements de bras derrière mon dos.

Nous commençons par un étirement des ischio-jambiers. Sur mon dos, Laura soulève

une jambe droite jusqu’à ce que je pense que je peux aller sans passer le

seuil de plaisir / douleur – qui pour moi est un angle de 90 degrés peu impressionnant. Elle

a ma jambe appuyée contre son épaule, ses bras enroulés autour, la tenant

tout droit. Nous restons là pendant quelques minutes, Laura me rappelant de respirer

profondément, puis je pousse à son épaule sur une inspiration, et sur l’expiration, elle

me pousse plus loin dans l’autre sens. On fait ça plusieurs fois, à chaque fois ma jambe

se rapprochant, puis faites de même de l’autre côté.

Toujours sur mon dos, nous faisons un étirement du fessier, avec une jambe pliée sur le côté tandis que Laura pousse vers le bas. Mes fessiers sont flexibles, mais je constate que je le ressens davantage dans mes hanches, alors nous allons travailler dessus. De mon côté, je plie ma jambe supérieure et Laura la tire vers l’arrière, loin de mon corps, aussi loin que je peux gérer. Comme pour les ischio-jambiers, nous restons planant sur le bord de la douleur pendant quelques minutes, puis j’appuie en avant dans la poigne de Laura, et je relâche en arrière, en m’étirant plus loin qu’auparavant. C’est vraiment si satisfaisant que je passerais volontiers toute la session de 25 minutes à faire ce mouvement.

Ensuite, je suis face cachée pendant quelques étirements des bras et des épaules

suivant le même schéma. Laura me dit que j’ai une bonne amplitude de mouvement ici,

donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais le stretch lui-même est super. Puis c’est le visage

à nouveau pour un étirement profond à travers les muscles pectoraux.

Chaque exercice suit cette méthode de résistance et de libération, et je suis surpris de voir combien de mobilité supplémentaire je gagne en ce moment. Mais le vrai test arrive à la fin – nous essayons à nouveau le toucher des orteils, et à mon incrédulité je me plie comme une chaise longue, les doigts saluant mes orteils comme un ami familier. C’est une véritable révélation pour moi, et je souhaite avec nostalgie que Laura puisse me pousser et me tirer tous les jours. Mon corps tout entier se sent lâche et léger, les torts habituels oubliés. Laura suggère même quelques exercices que je peux faire à la maison, en utilisant des bandes de résistance, pour maintenir ma flexibilité retrouvée – regardez cet espace.

Pour plus d’informations, visitez flexologystudio.com

Sommaire

Nom d’article

Crashers de classe: étirement assisté

La description

Il prétend allonger et renforcer les muscles tout en améliorant la flexibilité – l’étirement assisté a-t-il donc été à la hauteur de ses prétentions?

Auteur

Paroisse de Hattie

Nom de l’éditeur

Magazine sain

Logo de l’éditeur