Ribas: “Rien de mieux que de gagner à Tel Aviv pour prouver à l’équipe que nous sommes” | Réseaux sociaux sportifs

L’escorte du Barça Pau Ribas n’a pas caché la difficulté de l’affrontement de demain contre le Maccabi, bien qu’il ait souligné qu’il n’y a “rien de mieux” que de gagner à Tel Aviv “pour démontrer” le genre d’équipe que les Catalans doivent “récupérer le bons sentiments “.

“Il semble incroyable qu’il y a deux jours, nous étions leaders de l’Euroligue et de la ligue Endesa et, parce que nous avons perdu trois des quatre derniers matchs au dernier moment et le dernier tir, il semble maintenant que tout est un désastre. Nous devons avoir les pieds dedans le sol, améliorer les choses que nous ne faisons pas bien pour améliorer ces situations finales “, a-t-il ajouté.