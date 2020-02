Ribera: cette législature déterminera “si nous gagnerons ou non la bataille climatique” | En vedette

Cette législature coïncidera avec le moment critique pour jeter les bases de la transition et pour savoir si nous gagnons ou non la bataille du changement climatique, a déclaré lundi la vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du Défi démographique, Teresa Ribera.

“Ces quatre ou six ans seront décisifs”, a déclaré Ribera dans une interview au journal El País, qui souligne le renforcement du domaine de la biodiversité dans son portefeuille ministériel, élevé au rang de vice-président, ainsi que l’incorporation du défi démographique. .