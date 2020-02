Ribera: Il faut “nettoyer” les plages pour les adapter à l’urgence climatique | Couverture

La vice-présidente et ministre de la Transition écologique et du défi démographique, Teresa Ribera, a assuré en séance plénière du Sénat qu’il était nécessaire de “nettoyer les plages”, de les adapter et de les réparer en vue des scénarios de l’urgence climatique et des phénomènes qui interviendront dans un futur

Ribera a répondu à une question du sénateur du Groupe parlementaire populaire, Francisco Martín Bernabé Pérez, sur la date fixée par le gouvernement pour le début des travaux de restauration des plages rasées et des zones touchées par la tempête de Gloria en vue de l’afflux touristique Pâques