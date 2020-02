La conquête pour la deuxième année consécutive du Giro d’Italia est “l’objectif principal” de la saison annoncée ce mercredi par l’Équatorien Richard Carapaz.

“Le grand objectif que je me suis fixé aujourd’hui est de répéter ce qui s’est passé l’année dernière”, ont déclaré le premier Équatorien et le troisième latino-américain qui a remporté un grand tour après les Colombiens Luis Herrera et Nairo Quintana.