L’Australien Richie Porte (Trek-Segafredo) a obtenu son deuxième Tour Down Under au sommet de Willunga Hill, après une belle attaque sur la deuxième montée qui a mis fin aux espoirs de ses rivaux puisque seul le Britannique Matthew Holmes (Lotto Soudal) l’a dépassé dans le but.

Pour Holmes, il s’agissait de sa première victoire professionnelle lors de sa première participation à une course WorldTour.