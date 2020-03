Ricky Martin et Enrique Iglesias, ensemble en tournée: “Faisons beaucoup de bruit” | Culture et divertissement

“Nous allons faire beaucoup de bruit.” C’est ce que promettent Ricky Martin et Enrique Iglesias pour leur première tournée conjointe, qui se déroulera aux États-Unis et au Canada à partir de septembre et dans laquelle, ont-ils dit à Efe, ils espèrent “stimuler la fierté d’être latino”.

Les Portoricains et les Espagnols, deux des plus importantes stars hispaniques des dernières décennies, se lanceront sur la route main dans la main pour une tournée qui débutera le 5 septembre à Phoenix (USA), qui traversera une vingtaine villes comme Los Angeles ou New York, et qui aura le Colombien Sebastián Yatra comme invité spécial.