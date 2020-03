rien ne sera plus pareil

La mobilisation acharnée et décomposée des politiciens et des médias contre le coronavirus rappelle Peter et le Loup: que pourrions-nous jamais faire pour communiquer une véritable urgence, lorsque la crise climatique aux portes commencera à avoir un impact sérieux sur nos vies (car elle fait déjà sur ceux de millions d’autres êtres humains), maintenant que tout le monde voit que le loup n’est pas là, ou n’est pas un loup?

Ce que nous voyons actuellement n’est qu’une course aux mesures extrêmes pour ne pas se sentir dépassés par ceux qui demandent que «plus» soit fait: c’est le mécanisme d’une compétition politique qui a perdu la mesure du vrai ou du présumé » bien commun”. Vous souhaitez fermer les ports? Eh bien, je ferme les aéroports. Vous voulez fermer les mosquées? Et je ferme des églises. C’est ainsi que vous faites des choses stupides comme garder les bars ouverts pour le petit déjeuner et les fermer à l’heure du thé. Les médecins sont priés de se taire, Roberto Burioni[1] non.

Beaucoup voient cependant dans ces mesures un test ou une étape d’approche de l’Etat d’Exception, comme l’appelle le philosophe italien Giorgio Agamben, afin de contrôler systématiquement toutes nos activités quotidiennes. C’est vrai: les mesures contre le coronavirus affectent principalement les lieux et moments d’agrégation: spectacles; bars et pubs; réunions, rassemblements et événements; bureaux pour ceux qui peuvent faire du télétravail à domicile. Ce sont des conditions favorables à l’affirmation d’une domination autoritaire. Cette quarantaine de demi-taille, qui ne touche pas au travail en usine, ni aux files d’attente dans les supermarchés ou la foule dans les gares et dans les transports en commun, est en ligne avec les tendances de base du processus: fermeture systématique de tous les centres d’agrégation – où femmes, jeunes, les demandeurs d’asile et les militants se rencontrent – et, surtout, les lois contre les migrants et les luttes sociales, visant à transformer l’Europe en une forteresse fermée sur l’extérieur, mais aussi en un État de sécurité bien discipliné à l’intérieur, où la dissidence et les conflits sont interdits.

C’est ainsi que la droite (en phase, bien que niée, avec le centre et les établissements de gauche, qu’ils en soient conscients ou non) s’apprête à affronter par la force des armes les conséquences de la crise climatique: les migrations massives à destination et en provenance de le reste du monde et lutte contre la perturbation des conditions de vie et de travail et des territoires de chaque pays. Continuer à extraire le gaz et le pétrole du ventre de la Terre en pompant du CO2 dans l’air.

Mais ne nous limitons pas à une dénonciation évidente et essayons de faire de cette tragicomédie une opportunité de croissance et d’auto-formation pour tous. Parce que, en dernière analyse, les mesures imposées, bien qu’en partie ridicules et en partie excessives, rompent le cours ordinaire de nos vies, nous faisant comprendre que d’un moment à l’autre nous pouvons vraiment entrer en «urgence»; une condition qui, pour ceux qui l’ont déclarée ou ont exigé qu’elle soit déclarée contre la crise climatique et environnementale, doit être normale, une prise de conscience que désormais plus rien ne peut couler comme avant. Une condition dans laquelle beaucoup ont déjà été plongés dans la précarité du travail ou de la vie et beaucoup d’autres dans un événement extrême qui les a chassés de chez eux, mais qui pour tous devraient signifier «s’habituer à se passer de leurs habitudes».

La crise climatique et environnementale les bouleversera tous. Désormais, et que cela vous plaise ou non, les choses vont empirer: le temps ne sera plus prévisible, et parfois même pas supportable; le travail peut manquer car les marchés qui l’ont soutenu disparaîtront; les magasins et les supermarchés ne seront pas toujours pleins et nous devrons renoncer à beaucoup de choses; nous pouvons nous retrouver sans voiture ou sans essence, ou avec des trains en retard de sept heures; la lumière peut ne plus s’allumer tous les jours, l’eau peut ne plus couler du robinet pendant des heures, les maisons peuvent rester froides, les vacances peuvent s’estomper parce que les avions ne partent plus et les maladies causées par des virus inconnus peuvent se multiplier. Et toutes ces choses devront être corrigées avec ceux qui souffrent avec nous. Mais nous devons avant tout les anticiper, identifier, emprunter et imposer de nouvelles voies, car si nous attendons que ceux qui nous gouvernent le fassent, ceux qui ne pensent qu’à construire des liaisons ferroviaires à grande vitesse, des pipelines, des jeux olympiques et des stades géants , tandis que «notre maison brûle», nous finirons par en brûler.

Il est illusoire de penser que la vie continuera comme avant et de prétendre qu’elle est suffisante pour rendre la croissance du PIB «durable». Oublions le PIB et regardons les choses: il n’y a pas eu de véritable développement depuis longtemps, ni pour nous ni pour le reste du monde, à l’exception d’une poignée de plus en plus petite de seigneurs de la Terre (et de la finance) qui tenir nos destins entre leurs mains. Il n’y aura pas de conversion écologique, ni du système ni de nos vies, à moins que nous ne réalisions d’abord que, comme le dit Naomi Klein, «cela change tout: rien ne sera plus jamais pareil».

Traduction de l’italien par Thomas Schmid

[1] Burioni est un virologue italien affirmant que le danger du coronavirus a été sous-estimé.