Rinspeed apportera à Genève une solution ingénieuse pour le transport | Moteur

La marque suisse Rinspeed présentera au Salon de Genève (5-15 mars prochain) le “Metrosnap”, un système d’échange “simple, rapide, sûr et économique” pour les carrosseries de véhicules qui permet d’échanger des modules pour le transport biens ou personnes

Il s’inscrit dans la continuité des véhicules «Snap» et «microSnap» présentés ces deux dernières années au salon CES de la consommation électrique de Las Vegas (Nevada, États-Unis).

Comme la société se souvient des deux, sa principale caractéristique est que le châssis et la zone de chargement peuvent être autonomes, ce qui crée un système de transport durable pour les personnes et les marchandises, typique de l’avenir.

Maintenant avec le Metrosnap, il dit qu’il fait un pas en avant, qu’il veut breveter pour éviter les copies comme celles qu’il a subies avec Snap et microSnap, dénonce-t-il dans une note.

Pour Rinspeed, les véhicules modulaires peuvent aider à résoudre la plupart des problèmes de mobilité moderne liés aux nouvelles technologies, la conduite autonome, la congestion du trafic, l’inefficacité et la pollution de l’air.

En raison de l’utilisation flexible de différents corps, ils réduisent non seulement la quantité de véhicules automatisés “extrêmement coûteux et systématiquement de courte durée”, mais satisfont également, en fonction de l’heure et des besoins actuels, les différentes exigences de transport de personnes et de marchandises , considérez la société suisse.

Grâce au système d’échange unique, inspiré de l’aviation et testé dans le monde entier dans tous les types de conditions météorologiques, puisque les batteries sont réparties entre le “Pod” (carrosserie du véhicule) et le “Skateboard” (châssis), le le véhicule n’a pas besoin d’être garé pour charger.

Le processus de charge se fait sans perdre de temps, tout en nettoyant ou en chargeant le “Pod”; et l’échange de carrosseries de véhicules, y compris les batteries, se fait en quelques secondes, donc pour Rinspeed, le véhicule est prêt à rouler presque aussi vite qu’une voiture de course après un arrêt au stand.

Avec cela, il est possible de fournir le service où le client est – à la maison ou au travail -, soit au moyen d’un véhicule qui le récupère ou d’un autre qui devient une station de colis accessible qui est installée dans le quartier pendant une certaine période de Du temps ou une épicerie saine.

Les heures de travail limitées, les longs trajets et les caravanes de messagerie “sans fin et impopulaires” feront partie du passé avec le Metrosnap, dit Rinspeed.