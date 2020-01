Riot Games cherche à pénétrer le marché mobile en 2020 pour toucher plus de joueurs | Réseaux sociaux sportifs

Riot Games, l’étude de l’un des plus importants eSports au monde, League of Legends (LOL), cherche à pénétrer le marché mobile en 2020 pour élargir son univers de joueurs en Amérique latine, a déclaré dans une interview pour Efe Andrés Cerro, directeur de la marque pour l’Amérique latine.

“Le jeu mobile en Amérique latine explose d’une manière insoupçonnée, il est beaucoup plus grand que nous l’avions imaginé et cela nous dit que si Team Fight Tactics (TFT) et LOL – ses produits vedettes – entrent sur ce marché, ce sera l’action la plus forte pour toucher plus de gens “, a ajouté Cerro.