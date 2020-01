RIU démarre les travaux de son cinquième hôtel à Cancun (Mexique) | Le tourisme

La société RIU Hotels a commencé les travaux de l’hôtel Riu Riviera Cancun après avoir obtenu tous les permis nécessaires et après plusieurs années de litige, a déclaré jeudi un porte-parole de la chaîne hôtelière espagnole.

The Riviera Cancun Hotel, promu par la société MX RIUSA II S.A. de C.V, filiale du groupe RIU, sera le cinquième complexe hôtelier de la chaîne espagnole à Cancun et fera partie du portefeuille d’établissements tout compris sur la côte nord des Caraïbes mexicaines.

Après quatre années de contentieux, la ville de Benito Juárez a accordé à la chaîne RIU le permis de construire du nouveau complexe hôtelier situé à Punta Nizuc.

RIU a une durée de construction jusqu’au 8 janvier 2022.

La licence approuvée permettra la construction “d’un bâtiment hôtelier sur un bas niveau horizontal de sept niveaux et d’une tour à 16 niveaux avec 530 chambres au total”.

Le complexe hôtelier comprendra des zones de loisirs et de services hôteliers avec quatre piscines, un mini-club, deux bars à eau, des vestiaires, des porte-serviettes, une réception, des restaurants et des services, une piscine et des parkings. “

Un porte-parole de MX RIUSA II a expliqué que le groupe hôtelier avait satisfait à toutes les exigences municipales, étatiques et fédérales pour mener à bien le développement du projet.

De même, les procédures judiciaires qui ont nui à la fois à la réalisation du projet ont été nulles et non avenues une fois que les décisions des instances correspondantes ont été en faveur de MX RIUSA II.

Le promoteur Punta Nizue a déposé plusieurs recours pour arrêter la construction du complexe hôtelier qui ont été licenciés.

Même Punta Nizuc a dû payer environ neuf millions de dollars au groupe RIU pour les dommages et pertes causés par le retard de la construction de l’hôtel Riviera Cancun.