River Plate a battu Banfield 1-0 dans le Monumental dimanche lors de la vingtième journée de la Super League argentine et a renforcé son leadership en prévision du match de Boca Juniors, qui est six du millionnaire et jouera plus tard contre le centre de Cordoue.

River Plate mène avec 42 points, suivi de Boca Juniors avec 36; Argentinos Juniors, qui a battu l’Atlético Tucumán, avec 35 et Lanús, qui a fait match nul avec Newell, avec 34.