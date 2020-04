Roberto Coin honore les infirmières de Covid-19 avec une alliance | Le style

Le créateur de bijoux Roberto Coin veut rendre hommage aux infirmières qui luttent contre le Covid-19 à Madrid et Barcelone en leur donnant l’alliance pour leur prochain mariage, un geste qui va au-delà du présent et attend le moment où la vie commencera. nouveau.

L’avenir de ceux qui luttent contre le Covid-19 en première ligne de bataille est présent dans les pensées de Roberto CoinPour cette raison, cette créatrice de bijoux a décidé de les honorer d’alliances, “un bijou, la meilleure chose que je sais faire”, a expliqué cet italien à Efe.

Tout au long de ces deux mois, Roberto Coin a maintenu ses structures en Italie et a garanti un maximum de sécurité et de support pour toute l’équipe internationale de la marque.

Dès le début de la pandémie, le concepteur de jouas a compris que la lutte contre le Covid-19 était l’affaire de tous, personne ne pouvait être laissé de côté.

Pour ce faire, il a apporté son soutien aux organisations de santé locales en Italie et a tenté de convertir leur production pour créer des fournitures médicales, mais malheureusement, ils ont découvert que leurs machines n’étaient pas prêtes.

Ils se sont demandé ce qu’ils pouvaient faire d’autre pour être utiles et ont eu une idée différente: donner des alliances aux infirmières qui travaillaient en première ligne.

Une idée qui va au-delà du présent et attend le moment où la vie recommencera, “bien qu’à un rythme différent”, explique Roberto Coin, fondateur de la maison de joaillerie italienne.

“Nous travaillons à créer des bijoux qui transmettent la joie depuis 1996 et même dans les moments difficiles comme ceux que nous vivons actuellement, lorsque la santé doit être notre priorité numéro un, nous continuons à croire en notre mission”, ajoute-t-il.

Créer de la beauté et célébrer des émotions, c’est ce que cette entreprise a toujours fait. Bientôt, la vie recommencera et “aussi les moments où nous pourrons vivre l’amour avec la liberté qui nous manque maintenant”, poursuit Coin.

Pour cette raison, il a créé un cadeau très spécial pour remercier et honorer les infirmières de tous les hôpitaux de Madrid et de Barcelone, les villes les plus touchées par la pandémie en Espagne, pour leur travail dans l’urgence Covid-19 et qui prévoient de se marier à 2020.

Coin donnera à chacun d’eux sa bague de mariage (une bague pour chaque infirmière), conçue et réalisée en édition limitée spéciale pour ce projet. Un geste pour célébrer à nouveau l’amour ensemble.

“Notre plus grande reconnaissance est d’offrir à toutes les infirmières qui ont quitté leur âme et leur vie la lutte contre cette terrible pandémie, ce que nous faisons de mieux”, conclut Roberto Coin.

Dans l’email thankstoyou@robertocoin.com, vous pouvez faire la demande d’alliance et développer les informations sur ce projet. EFE