Robinson néo-zélandais remporte le géant de Kranjska Gora | Réseaux sociaux sportifs

La néo-zélandaise Alice Robinson, âgée de 18 ans, a remporté sa deuxième victoire en Coupe du monde en remportant la femme géante de Kranjska Gora (Slovénie) devant la Slovaque Petra Vlhova (+0,34 seconde) et la locale Meta Hrovat et la Suisse Wendy Holdener (+1,59) qui a partagé ex aequo la troisième marche du podium.

Robinson qui avait déjà gagné à Solden, en début de saison, conserve la cinquième place du classement de spécialité, tandis que Vlhova accède à la deuxième place, derrière l’italienne Federica Brignone.