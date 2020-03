Robles-Xiao et Sofia-Xuan Zhang, finalistes à l’Oman Open | PracticoDeporte

Le couple espagnol formé par Álvaro Robles et María Xiao et le U21 Sofia-Xuan Zhang ont organisé ce samedi une grande journée de tennis de table espagnol en remportant des médailles d’argent à l’Oman International Open, où Álvaro Robles continue de participer aux quarts de finale individuels.

Meilleur résultat historique

Robles-Xiao a atteint le meilleur résultat historique du tennis de table espagnol dans la catégorie double mixte. Première finale d’un couple espagnol sur le circuit international, qui intervient juste après la première demi-finale du couple hispanique à Doha.

Deux semaines de bon jeu. Son évolution est notoire. Ils ont commencé en juillet 2019, avec les huitièmes de finale en Australie. En 2020, les Espagnols ont déjà atteint leur première finale, ils ont les demi-finales de Doha et deux quarts de finale en Hongrie et en Allemagne, souligne la fédération espagnole de ce sport (RFETM).

Les Français les ont libérés ce samedi de leur premier titre en couple. Flore-Gasnier ils ont gagné le match 0-3. Mais cette finale leur permet de continuer à gravir les échelons et d’atteindre leur objectif olympique.

De plus, Álvaro Robles et María Xiao ont franchi une nouvelle étape de maturité à Oman. Le retour sur ses débuts contre les Indiens Achanta-Mukherjee en est l’exemple. Les Espagnols ont abandonné le premier quart 14-16, mais ils sont restés en sécurité. Ils ont réussi deux 11-6 en faveur pour prendre de l’avance et ont complété la victoire 11-7 dans le cinquième set.

Ce fut une victoire sur le moral, ce qui leur a permis de continuer en toute transparence en quart de finale. L’Espagnol a gagné 11-5 le premier set contre les Serbes Karakasevic-Lupulesku, et a complété la victoire par 12-10 et 11-6 dans les sets suivants.

Dans demi-finales, Robles-Xiao a résisté à la pression contre le duo singapourien Pang-Lin. Un match très disputé, qui a commencé avec Pang-Lin devant le premier set (6-11). Il y a eu une réponse du couple hispanique (11-8). Les Asiatiques ont démontré leur domination avec un 5-1 partiel dans le troisième set, qui s’est terminé de leur côté 11-9.

Mais Álvaro et María ont montré qu’ils savaient comment souffrir, ils ont égalé le match (11-9) et scellé la victoire avec un nouveau retour: de 0-3 à 5-3. Enfin, Robles-Xiao a remporté la victoire par 11-9.

Meritoria silver U21

Dans le tableau U21, Sofia-Xuan Zhang Il a également réalisé son meilleur résultat dans la catégorie au niveau individuel. Battre les demi-finales de l’U21 européen au Portugal (2019) et le tournoi international en Suède. L’Espagnole, numéro 10 au classement mondial, a atteint la première finale internationale de sa carrière sur le circuit Sub21.

Dans le match d’aujourd’hui pour l’or, Sofia-Xuan a bien démarré. Il a pris les Japonais Maki Shiomi à 12-14 pour clôturer le premier set, qui est tombé du côté asiatique. L’Espagnol a répondu avec un bon deuxième set (11-5) et égalisé le match, mais Shiomi a été plus performant dans les sets suivants, remportant la victoire 11-6 et 11-7.

Zhang a dominé ses débuts contre l’Inde Moumita Dutta. La femme de Carthagène, basée en Catalogne, était toujours en avance contre l’Inde, qu’elle a remporté 3-2 pour atteindre les demi-finales.

L’Espagnol a réglé son retour contre le Slovaque avec un retour Tatiana Kukulkova. Il a abandonné le premier set 9-11, mais a réagi pour égaliser le match (14-12) et remporter la demi-finale 3-1 (9-11, 14-12, 11-3 et 11-7).

