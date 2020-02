Rocker Billy Idol joue dans une campagne environnementale à New York | personnes

La rock star Billy Idol a participé ce jeudi à la présentation d’une campagne environnementale à New York qui vise à réduire le nombre de véhicules qui, bien qu’ils ne tournent pas, restent avec le moteur en marche et donc contaminent inutilement.

L’initiative, intitulée «Billy n’est jamais inactif, et vous ne devriez pas non plus» («Billy Never Idles, Niither You You»), est dirigée par le New York City Council et demande aux New Yorkais d’informer les conducteurs qui ne désactivent pas le moteur à l’arrêt.