Rodrygo, expulsé de Castilla, ne peut pas jouer contre Barcelone | Réseaux sociaux sportifs

Le Brésilien Rodrygo Goes a été expulsé ce dimanche avec le Real Madrid-Castilla, la première filiale blanche, pour un double jaune, le deuxième après avoir célébré son but face au gardien de San Sebastián de los Reyes, et il ne pourra pas disputer la prochaine 1 Classic Marche devant Barcelone.

L’attaquant, toujours avec un record de la filiale en dépit d’être un habitué de l’entraînement de la première équipe, est revenu participer sous les ordres de Raúl González Blanco pour ne pas perdre le rythme de la compétition puisqu’il n’a plus joué en Liga Santander depuis le 26 janvier. quand il a joué le match presque complet à Zorrilla contre Valladolid et a été remplacé dans le temps ajouté par le serbe Luka Jovic.