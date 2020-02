Roméo et Juliette s’unissent à la danse ce qui sépare la politique | Culture et divertissement

Comme l’histoire universelle de Capuletos et Montescos, la relation compliquée entre les États-Unis. et Cuba a ses quotas d’amour et de chagrin. Maintenant, dans l’un de leurs pires moments, des danseurs des deux pays se réunissent pour mettre en scène “Roméo et Juliette”, dans le but d’apporter avec la danse ce que la politique sépare.

La version particulière de ce classique a été montée séparément à Cleveland et à La Havane, un effort supplémentaire pour les artistes, qui ont dû répéter leurs personnages en utilisant l’imagination pour compenser le reste de la distribution.