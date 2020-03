Ronaldinho comparaît devant un tribunal d’Asunción après sa première nuit en prison | Réseaux sociaux sportifs

L’ex-international brésilien Ronaldinho Gáucho et son frère Roberto ont été emmenés ce samedi au Palais de Justice pour une nouvelle audience afin d’imposer des mesures, après avoir été arrêtés hier soir et inculpés pour la cause des passeports falsifiés avec lesquels ils sont entrés au Paraguay.

Ronaldo de Assis Moreira, 39 ans, et Roberto de Assis Moreira, 46 ans, ont comparu devant le juge de garantie Clara Ruiz après avoir passé la nuit à l’Association spécialisée, un quartier général de la police d’Asunción qui fonctionne également comme une prison.