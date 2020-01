Room Mate a facturé 23% de plus en 2019 et prévoit de maintenir cette croissance cette année | Les entreprises

Le groupe Room Mate a connu une augmentation de 23% en 2019 par rapport à l’année précédente, jusqu’à 102 millions d’euros, et prévoit de maintenir cette croissance cette année et clôturer 2020 avec un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros.

Le résultat brut d’exploitation, ebitda, progresse de 55%, à 5,1 millions d’euros, met en évidence sa PDG, Víctor Fernández, dans une interview avec Efe.

Du revenu total de Groupe de colocataires, 101,8 millions correspondent à son activité hôtelière (actuellement 26 -1 902 chambres – dans sept pays), Room Mate Hotels, 23% de plus, et 5,8 millions à celle des appartements, Be Mate, 35% supérieur.

En 2019, le résultat brut d’exploitation (GOP) des hôtels s’élève à 44 millions, en hausse de 21%, tandis que le prix moyen (ADR) a augmenté de 1,3% (144,24 euros); RevPar (revenu par chambre disponible), 1,2% (122,97 euros), et l’occupation est restée à 85%.

Tous les marchés sur lesquels elle opère ont enregistré de bons résultats -y compris Barcelone, bien que les émeutes d’octobre aient freiné la croissance de 15% enregistrée jusque-là-, mettant en avant l’Italie et les Pays-Bas, à l’exception des États-Unis, où ils étaient “un peu pires”, at-il dit.

Le groupe prévoit de doubler sa taille actuelle en trois ans, avec 46 hôtels et 4 700 chambres

Les dix premiers hôtels ouvriront au cours des 18 prochains mois à Madrid (Gran Vía), Malaga, Saint-Sébastien, Las Palmas, Mexico, Rome, Paris et Portugal (Lisbonne et Porto), où ils débarqueront pour la première fois.

De plus, en juin, son premier établissement de vacances ouvrira ses portes à Majorque, inaugurant une nouvelle ligne commerciale d’hôtels de plage, Room Mate Beach Hotels, qui devrait suivre deux autres à Ibiza et Torremolinos, qui font partie de Dix autres projets en cours de négociations “avancées”.

Parmi ces derniers, il existe également des hôtels dans d’autres nouvelles destinations comme Séville, Venise, Monaco, Vienne et Turin et sur des marchés où la chaîne est déjà présente (Paris, Mexico, Miami et Istanbul).

Pour sa nouvelle marque de vacances, l’entreprise envisage de nouveaux projets en Méditerranée, dans les régions de la Costa del Sol et des îles Baléares, ainsi qu’aux îles Canaries, pour “sûrement immédiatement après le saut vers les Caraïbes (Colombie, République dominicaine ou Mexique)” , a indiqué.

Selon Fernández, la chaîne est à son meilleur moment de solidité, grâce à la diversification de la demande qui a permis à 85% de ses revenus de venir du client international.

Ses principaux émetteurs sont l’Amérique du Nord (USA et Canada), qui génère 20% de son chiffre d’affaires, suivie du Royaume-Uni, de l’Espagne, de l’Allemagne et de la France, tandis que le Moyen-Orient et l’Asie, principalement la Chine, connaissent une forte croissance.

Les Chinois deviennent également un client important des appartements, avec une part de 5,6%, derrière les Américains (25,4%) et les Espagnols (19,8%).

Be Mate Apartments

La division d’appartements de Groupe de colocataires, qui a 5,8 millions d’euros facturés, qui est un Augmentation de 35%.

En 2019, Be Mate a ouvert 7 immeubles d’habitation: trois à Madrid, un à Barcelone, un à Milan et deux à Mexico. De plus, il dépasse 70% d’occupation et ont vendu plus de 51 500 nuitéesun 25% de plus qu’en 2018.

Actuellement, ils ont huit immeubles d’appartements (en plus des unités en vrac): quatre à Madrid, deux à Mexico et un à Barcelone et Milan, respectivement, dont sept ont été incorporés en 2019.

Leurs plans passent par l’ouverture de 16 autres bâtiments au cours des 18 prochains mois à Madrid (5, le premier au cours des prochaines semaines à La Latina), Mexico (3), Venise, Rome, Naples, Séville, Malaga et Grenade, En plus de deux “purement vacances” à Minorque et en Basse Californie. E