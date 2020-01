Rosa Montero: cybercriminalité et cyber-vie envahissent nos vies | La culture

La romancière et journaliste Rosa Montero est l’une des invitées de Pamplona Negra, un cycle qui rassemble certains des plus grands représentants de la littérature policière et du cinéma, dans lequel elle participe à de nombreuses activités telles qu’une table ronde sur la cybercriminalité et la cyber vie qui, dit-il, “envahissent des vies”.

Montero considère dans une interview à Efe que le virtuel «fait partie de l’une des frontières de la vie, car nous ne vivons plus seulement un cybercrime mais nous vivons une cyber-vie», une existence dans laquelle même les émotions «nous les plaçons dans ce monde» virtuel ».