Rosalía, Alejandro Sanz et Marc Anthony, parmi les lauréats latins du Grammy | Mexique | Édition Amérique

Rosalía, Alejandro Sanz et Marc Anthony sont quelques-uns des artistes latins gagnants de la 62 édition du Grammy, qui se déroule aujourd’hui à Los Angeles (USA).

En raison du grand nombre de catégories que le Grammy reconnaît chaque année, la Recording Academy divise sa cérémonie en deux parties: un gala précédent, qui n’est pas télévisé et où la plupart des récompenses sont remises le matin; et la grande cérémonie, qui a lieu dans l’après-midi et annonce les prix les plus populaires déjà devant les caméras.