Rosalía surprend avec “Juro que”, un retour au flamenco le plus pur | La culture

La chanteuse espagnole Rosalía commence par des tangos traditionnels dans le nouveau single qu’elle vient de publier, “Je le jure quoi”, un thème de la prison produit par elle et par El Gincho dans lequel elle jure qu’elle “mettra tout en gage”, son “sac Gucci, diamants et l’ivoire, “pour obtenir son” enfant “.

“Que mon enfant soit déjà emprisonné depuis plus de quatre cents jours. Je l’ai fait étreindre au lit à l’arrivée des policiers. Pas même un baiser ne pourrais-je lui dire au revoir et ça me brûle”, commence ainsi le pur tango avec ses effets sonores caractéristiques que l’artiste nominé à deux prix Grammy chante l’acteur Omar Ayuso (“Elite”), qui incarne son amour emprisonné.