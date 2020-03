Rosario Murillo rapporte qu’ils surveillent 14 cas suspects de coronavirus au Nicaragua, tous asymptomatiques

La première dame et vice-présidente désignée du régime d’Ortega, Rosario Murillo, a rapporté jeudi que le système de santé nicaraguayen surveillait 14 cas suspects de nouveau coronavirus (Covid-19), huit il y a plus de trois jours, lorsqu’il a annoncé les six premiers suspects.

Murillo a assuré que le seulement deux cas confirmés de Covid-19, que les malades venaient d’autres pays. Selon la première dame, le premier patient reste stable et le second est dans un état critique, en raison de ses précédents problèmes de santé, mais “il n’a pas empiré”.

Parmi les 14 cas suspects de coronavirus, il y a des personnes liées aux deux patients confirmés et il y a aussi des personnes qui sont entrées dans le pays en provenance de pays à fortes épidémies, comme l’Italie, la Chine, la Corée du Sud ou l’Espagne. Murillo a déclaré que toutes ces personnes ne présentaient aucun symptôme.

Lire aussi: Pourquoi le Minsa n’a pas publié le comportement de la pneumonie au cours des deux dernières semaines? Les spécialistes avertissent que le manque d’informations n’est pas recommandé

Dans d’autres informations, Murillo a annoncé que le plan d’urgence régional pour le système d’intégration centraméricain (SICA) a été approuvé hier et a promis de le publier lorsqu’il sera envoyé par le secrétaire général de cet organisme.

Il a indiqué que ce jeudi après-midi les chefs d’État membres de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (Celac), convoquée par la présidence protémpore aux mains du Mexique, se réuniront virtuellement. Vendredi, Murillo a annoncé qu’il publierait les résultats de cette activité.

Le coronavirus est une maladie respiratoire, considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs événements internationaux, concerts et rencontres mondiales ont été annulés en raison du risque de contagion. En outre, plusieurs pays ont fermé leurs frontières pour empêcher la propagation de la pandémie, ont appelé la population à ne pas quitter leur domicile, ont suspendu les cours, entre autres mesures. Au Nicaragua, le régime Daniel Ortega n’a mis en œuvre aucune mesure nationale de confinement.