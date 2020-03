Rosario Murillo révèle qu’il y a six cas suspects de coronavirus au Nicaragua. Maintient qu’il n’y a que deux infections confirmées

Le vice-président du Nicaragua et première dame, Rosario Murillo, a révélé lundi qu’il y avait six cas suspects de coronavirus et maintient qu’il n’y a que deux cas confirmés. Murillo a expliqué que la plupart de ces cas suspects étaient en contact avec le deuxième patient atteint de coronavirus.

Il a également souligné que sur ces six, deux d’entre eux travaillaient à l’extérieur du pays. Ces cas sous observation sont supposés stables et sans symptômes.

“Ils évoluent, Dieu merci, sans signes ni signes de risque, sans symptômes, stables et sont étroitement surveillés selon les besoins par les autorités sanitaires locales”, a expliqué Murillo.

D’autre part, la première dame a assuré que les deux patients atteints de coronavirus connaissent une amélioration “miraculeuse”.

«Ses signes vitaux, ses examens, dans le premier cas, sa respiration, dans le premier cas, tout à fait normal. Et dans le second cas, vers la normale. Miraculeusement, miraculeusement … », a déclaré Murillo.

Murillo a réaffirmé qu’au Nicaragua il n’y a pas de décès par cette maladie. Il a assuré que les cas positifs sont importés de personnes qui ont voyagé dans d’autres pays et sont revenus malades, mais “il n’y a pas de transmission locale (ou) communautaire”.

Le coronavirus Il s’agit d’une maladie respiratoire, considérée comme une pandémie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs événements internationaux, concerts et rencontres mondiales ont été annulés en raison du risque de contagion. En outre, plusieurs pays ont fermé leurs frontières pour empêcher la propagation de la pandémie, ils appellent la population à ne pas quitter leur domicile, les cours dans les collèges et universités ont été suspendus, entre autres mesures.

Au Nicaragua, le régime Daniel Ortega n’a mis en œuvre aucune mesure de confinement. Au contraire, les critiques et les opposants au régime soulignent les actions contraires qu’Ortega a ordonnées, parmi celles-ci, marche “en temps de coronavirus”, déplacement de personnels de santé sur tout le territoire, pour donner des indications maison par maison, et n’a pas annulé les cours dans les écoles publiques et les universités.

Murillo a détaillé ce lundi que les agents de santé ont visité 6 529 quartiers, comarcas ou communautés, où vivent 736 471 familles, depuis le vendredi 20 mars.